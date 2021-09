Rotterdamse ontwerper met Haute couture studio op Rotterdam Centraal: 'Deze kleding zet vrouwen in hun kracht'

Ze zegt het met een grote glimlach: modeontwerpster Hardjopawiro is een bekend gezicht in de wereld van haute couture. Ze stond op de fashionweek van Londen, Barcelona, Parijs, Sotsji, Kaapstad en Genève. In Nederland is ze nog een onbekende, laat staan in haar eigen stad.

Kleding moet bij de persoon passen

De ontwerpster heeft simpelweg één regel in haar werk: "De kleding moet bij de persoon passen en niet andersom. Ik maak daarom alles met de hand en op maat." Hardjopawiro werkt graag met contrasterende stoffen, zoals een rode stof aan de buitenkant en zebraprint aan de binnenkant. Ze maakt uitsluitend kleding voor vrouwen. "Elke vrouw heeft een innerlijke schoonheid en met mijn kledinglijn probeer ik dat naar buiten te halen."

De studio op Rotterdam Centraal is sinds eind augustus geopend. Aan het eind van dit jaar gaat Hardjopawiro weer op pad met een nieuwe collectie, waarbij een bezoek aan New York Fashion Week niet zal ontbreken.