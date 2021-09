Rotterdamse raad veroordeelt geweld, maar legt bal na reeks incidenten ook bij Feyenoord

Het ingooien van de ruiten van de voordeur van de woning van Feyenoord-directeur Mark Koevermans, zondagmorgen in Berkel en Rodenrijs, was het dieptepunt in een reeks van incidenten. Deze werden gekenmerkt met een achtergelaten tag van RJK (Rotterdamse Jongeren Kern).

Volgens Stephane Leewis (GroenLinks) is het doel van deze groep om mensen de mond te snoeren die het niet met hun eens zijn. Ze willen stilte opleggen aan mensen met een andere mening.”

Leefbaar-voorman Robert Simons denkt dat de mensen achter het geweld een vooropgesteld doel hebben. “Geweld is hun merk en signatuur. Ze hopen angst te zaaien en met deze intimidatie het politiek proces te verstoren rondom Feyenoord City.”

CDA-raadslid Christine Eskes sprak over een patroon en vreest ook dat in de aanloop naar het nemen van het definitieve besluit over Feyenoord City – rond de jaarwisseling – de intimidatie zal toenemen. “Er is juist een normaal besluitvormingsproces nodig.”

Burgemeester Aboutaleb zei dat binnen een club de minderheid zich uiteindelijk heeft te schikken naar de meerderheid. Wel waakten anderen en hij ervoor om te wijzen naar een specifieke groep. Ze zeiden, zo lang de onderzoeken lopen, ook voorzichtig te zijn om direct die link naar een groep aanhangers te leggen.

Gesprek met Feyenoord

Voor de gemeenteraad begon, sprak Aboutaleb donderdagmorgen met een delegatie van Feyenoord. Koevermans en stadiondirecteur Jan van Merwijk, verantwoordelijk voor supporterszaken, waren aanwezig op het stadhuis. Ook politiechef Fred Westerbeke zat aan tafel.

Over de inhoud van het gesprek vertelde Aboutaleb weinig. Hij zei tegen de raad dat het ging om ruis nadat uit de Feyenoord-gelederen het nieuws naar buiten was gesijpeld dat de club ontevreden was over de snelheid van handelen door gemeente, politie en justitie. Aboutaleb, die uitlegde waarom een eerdere afspraak was verzet, zei ook tijdens het debat dat Feyenoord een eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om veiligheidsmaatregelen voor het personeel.

Na afloop wilde de burgemeester niet veel meer kwijt over de vroege bijeenkomst. Hij was wel optimistisch over oplossen van de zaken. Zo vertelde hij de raad dat binnen én buiten Rotterdam (‘Dat is uniek’, zei hij) allerlei maatregelen zijn genomen door de gemeente om opsporing van de criminelen mogelijk te maken.

'Uitermate slap'

In de aanpak van de incidenten spraken diverse partijen ook over de rol van Feyenoord in de kwestie. D66 zei dat Feyenoord achterblijft in het veroordelen van de acties. De Partij voor de Dieren sloot zich daarbij aan. “De Feyenoord-directie is uitermate slap. Ze hadden deze incidenten eerder en harder moeten veroordelen.”

Overigens kwam Feyenoord na diverse voorvallen wel met een schriftelijke reactie.