Amsterdammer opgepakt die explosieven zou hebben geplaatst bij woningen in Alblasserdam in zaak 'vergisontvoering'

De politie heeft een 25-jarige Amsterdammer aangehouden voor het plaatsen van explosieven bij twee woningen in Alblasserdam. Het projectiel zorgde voor een ravage in de woning aan De Boezem. Het explosief aan de Merelstraat ging niet af.

Eerder werd al een andere Amsterdammer aangehouden voor deze zaken. Hij werd vrijgelaten uit voorarrest. Zijn rol is wellicht klein geweest. Mogelijk dat na zijn vrijlating meer bewijs is gekomen over de nu in Amsterdam aangehouden man.

Het plaatsen van de explosieven zou te maken met de bedreiging van een man (59), die geregeld verbleef in de woning van zijn vriendin aan De Boezem in Alblasserdam. Hij zou het oorspronkelijk doel zijn geweest van de zaak die bekend staat als de 'vergisontvoering'. In de woning aan de Merelstraat woont de dochter van de vriendin. De zaak zou te maken met de ontdekking van een cocaïnetransport van 1899 kilo in de Antwerpse haven, eind juli.

In de zaak zitten nog twee andere verdachten vast. Het gaat om een Rotterdamse vrouw, die losgeldbrieven zou hebben bezorgd in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. Ook werd in Brussel een Marokkaanse man aangehouden. Het verzoek om de man naar Nederland te verplaatsen loopt nog.