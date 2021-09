Slachtoffer van spoofing duizenden euro’s armer

Een zogenaamde bankmedewerker belt de vrouw op en zegt dat ze al haar geld moet overboeken naar een zogenoemde “kluisrekening”, omdat die van haar onveilig is. Op onder meer het Vasteland in het Rotterdamse centrum wordt van die rekening geld gepind.

De “kluisrekening” die wordt gebruikt is de rekening van een minderjarig meisje uit Amsterdam dat door criminelen is overgehaald hieraan mee te werken. Iemand die dat doet wordt geldezel genoemd.

De gezochte man heeft een donkere huidskleur, een gezet postuur en kort donker haar. Hij draagt een bril met een donker montuur, oranje/blauwe Nike sportkleding en donkere badslippers.

De politie adviseert nooit geld over te boeken naar een andere rekening of een zogenoemde “veilige- of kluisrekening”. Een bank vraagt u nooit dat te doen. Dus als u zo’n telefoontje krijgt hang op en bel uw bank of zij dat echt hebben verzocht. Bovendien waarschuwt de politie dat de pakkans van iemand die zich beschikbaar stelt als geldezel groot is. Herkent u de pinner?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000