Nieuwe wet moet drugscriminaliteit in haven terugdringen

Het Openbaar Ministerie is in afwachting van de goedkeuring van een wetsvoorstel door de Eerste Kamer, waarmee het mogelijk wordt fors hogere straffen te eisen tegen personen, die illegaal rondlopen op een haventerrein. Terminals worden namelijk overspoeld door vaak jonge “uithalers” van drugs uit containers.

Als deze uithalers niet worden gesnapt met drugs, krijgen ze nu slechts een boete van 95 euro. Met de nieuwe wet wordt het mogelijk een jaar celstraf op te leggen. Het OM wil mede op deze manier paal en perk stellen tegen de overlast die containerterminals in de Rotterdamse haven ondervinden van de drugscriminaliteit. En ook aan de uitwassen, zoals schietpartijen en liquidaties in woonwijken, vertelt persofficier van justitie Ernst Pols in Bureau Rijnmond.

Ouders

Daarnaast doet Pols een beroep op scheepvaartbedrijven om met behulp van technische hulpmiddelen, zoals versleutelde codes, te voorkomen dat criminelen kunnen toeslaan. Bovendien spoort hij ouders aan hun kinderen goed in de gaten te houden en als ze plotseling dure spullen bezitten daarover met hen te praten.

Het fenomeen “uithalers” haalt twee weken geleden prominent het nieuws. Negen mannen worden dan op de Maasvlakte bevrijd uit een container, waarin zichzelf hebben opgesloten. Daar zitten ze te wachten op het moment dat ze uit andere containers drugs kunnen halen. Maar ze krijgen last van zuurstoftekort en bellen het alarmnummer.

Na de aanhouding van de groep uithalers onderschept de douane 4000 kilo cocaïne. Ook worden in de twee weken voorafgaand aan die vangst bijna 130 uithalers aangehouden.