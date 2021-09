Aangespoelde haai in Hoek van Holland vindt laatste rustplaats in ton alcohol

In Zeeland wordt hij met de hengel gevangen, maar voor de kust van Zuid-Holland is het een zeldzame vangst. Strandgangers kwamen de haai woensdagochtend tegen op het strand en schakelden de politie in. Zij belden Bram Langeveld, conservator van het Natuurhistorisch Museum.

'Eerste in Rotterdam'

Hij is altijd blij als ze hem bellen voor een dood dier, zegt hij. "We zijn letterlijk blij met een dode mus." Langeveld heeft de haai opgepikt van het politiebureau. "Het is de eerste voor Rotterdam." De gevlekte gladde haai is een van de elf soorten haaien die in de Noordzee voorkomen en een soort die veel wordt gezien in Zeeland, maar niet op het strand van Hoek van Holland. Daar is het beest nooit eerder gespot.

Conservator Bram Langeveld met de gevlekte gladde haai | Foto: Ronald van Oudheusden

De gladde haai staat nu veilig op sterk water in een rood-wit vat. De haai van bijna een meter is wel wat mager, vindt de conservator. "Het beestje is 92,5 centimeter lang en weegt 2,3 kilo." Het dier heeft een echte haaienbek, zegt hij, maar mist angstaanjagende haaientanden. "Totaal ongevaarlijk voor de mens, maar wel gevaarlijk voor krabben en kreeften. Een krab bijt hij zo doormidden."

Daarnaast heeft het dier wat weg van een rog aan de onderkant, volgens Langeveld omdat haaien en roggen nauw verwant zijn. "Als je een haai platslaat en zijn vinnen wat uittrekt, heb je een rog."

Beschikbaar voor onderzoek

De haai zal beschikbaar blijven voor onderzoek, onderwijs en tentoonstelling, net zoals alles in de collectie van het museum.