Onderzoek is van levensbelang, dat bewijst het Science Hotel maar weer

Zonder wetenschappelijk onderzoek zouden we nergens zijn. Al onze geliefde technologie is het resultaat van jaren hard, maar betrekkelijk onzichtbaar, monnikenwerk. Hoe kweek je hier waardering voor? Door onderzoekers het podium te bieden tijdens het 'Science Hotel', redeneert de Science Gallery.

Dat is dit jaar geen echt podium - tijdens de eerste editie vond het Science Hotel in een daadwerkelijk hotel plaats - maar een virtuele. Toch doet dat geen afbreuk aan de boodschap van waardering voor de wetenschap. Want je zou het in alle haast bijna vergeten, maar er zit een mens in die witte labjas. Eentje van vlees en bloed, met gevoelens en emoties. De gemeenschappelijke deler onder alle wetenschappers is de passie van hun vak.

Groot maatschappelijk belang

De coronapandemie maakt zonneklaar hoe belangrijk wetenschappelijk onderzoek is: in sneltreinvaart werden er betrouwbare vaccins ontwikkeld. Wetenschap is iets om trots op te zijn. Dat wordt niet alleen uitgedragen tijden het Science Hotel, maar ook in de Rijnmondstudio. Er is duidelijk consensus onder de gasten: de coronacrisis is vreselijk, maar er is - en wordt - heel veel van deze pandemie geleerd.

Deze week schuiven er maar liefst vier gasten aan tijdens 'De Verdieping'. Allereerst Fred Balvert, de directeur van Science Gallery en organisator van het Science Hotel. De wetenschap en maatschappij verbinden, dát is zijn doel. Hij neemt daarom twee onderzoekers mee naar de studio: Gizal Nakshbandi en Virgil Dam, beiden spraken tijdens het Science Hotel over hun werk. Nakshbandi onderzoekt covidpatiënten middels 'e-healthtechnologie' - een app in dit geval. Dam is internist-klinisch immunoloog en vertelt over de uitdagingen voor arts en patiënt als een coronavaccin niet goed werkt. Tot slot sluit longarts Merel Hellemans aan: zij volgt ex-coronapatiënten twee jaar lang intensief.

Lees meer over de Science Gallery en het Science Hotel door op deze link te klikken.