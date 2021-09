Dit zijn de vijf lessen die Rotterdamse wetenschappers trekken uit de coronacrisis

Hoe fijn het is om te werken in een pyjamabroek of hoe je een mondkapje draagt zonder dat je bril beslaat. Dat hebben we allemaal wel geleerd tijdens het anderhalf jaar leven met anderhalve meter afstand. Maar wat hebben wetenschappers in Rotterdam geleerd van de pandemie?

Les 1: virussen houden wel van mensen, maar niet van Feyenoord

"Wetenschappers waarschuwden al een tijdje voor een pandemie en ze kregen gelijk. Daarom moesten ze snel aan de bak: wat is het voor virus, hoe besmettelijk is het en waar vindt de meeste verspreiding plaats? Om dat te kunnen voorspellen maakten ze gebruik van modellen, zodat onderzoekers snappen hoe ons gedrag een pandemie beïnvloedt en wat we er tegen kunnen doen."

Les 2: de zorg zal ons een zorg zijn

"Daarnaast werd het afgelopen jaar extra duidelijk dat goede zorg erg belangrijk is. Vanaf het begin van de pandemie zochten artsen en onderzoekers koortsachtig naar betere behandelingen. Sommigen werkten wel, anderen niet. Ook voor patiënten die geen of pas laat antistoffen aanmaken, is er nu een betere behandeling, zelfs niet na vaccinatie. Daarbij willen onderzoekers ook graag weten hoe patiënten herstellen van covid-19. Een groep patiënten doet daarom thuis zelf metingen en geeft deze gegevens door via een app. Een vorm van e-health die veel belooft voor de toekomst."

Les 3: deze pandemie zorgt voor ongelukkige jongeren en kritische singles

"Ook leerden wetenschappers dat de pandemie zorgt voor ongelukkige jongeren en kritische singles. De coronamaatregelen hadden een grote invloed op ons allemaal, maar vooral jongeren voelden zich tijdens de pandemie steeds ongelukkiger. Dat is begrijpelijk, want uit onderzoek is bekend dat jongeren een grote drive hebben om erop uit te trekken en vrienden te zien. Voor singles was het ook niet makkelijk. Vrijgezellen die zich veel zorgen maakten over corona waren een stuk banger om alleen te blijven. Toch hadden ze een stuk hogere eisen voor een partner. Je zou er tenslotte maar mee in lockdown moeten."

Les 4: we zijn er bijna, maar nog niet helemaal

"Gelukkig waren er snel werkende vaccins ontwikkeld die ook blijken te werken tegen nieuwe virusvarianten. Toch is in Rotterdam pas 60 procent geprikt. Om de vaccinatiegraad te vergroten, gingen onderzoekers en artsen de markt op in Rotterdam om betrouwbare informatie te verstrekken. Tegelijkertijd zetten ze een aantal prikken. Zo proberen ze de gezondheidskloof in Rotterdam te verkleinen."

Les 5: wij zijn wel klaar met deze pandemie, maar nog niet helemaal klaar voor een volgende

"Om voor een volgende pandemie klaar te zijn, gaan wetenschappers de komende tijd extra veel nieuwe rampen nabootsen. Dat doen ze vanuit het Pandemic & Disaster Preparedness Center in Rotterdam. Ondertussen houden wetenschappers ook het rioolwater in Rotterdam goed in de gaten. Zo kunnen ze nog eerder zien of er een virusuitbraak is en kunnen ze de verspreiding ervan goed volgen."

Meer leren? Volg dan vrijdag 24 september van 19.30 uur tot 23.00 uur het online programma van het Science Hotel. Een avond vol wetenschap ter gelegenheid van 'De Europese Nacht van de Onderzoeker' en de opening van de tweede tentoonstelling van Science Gallery Rotterdam.