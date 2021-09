Nieuw ziekenhuis met speciaal duizeligheidscentrum in Rotterdam

Nadat vorig jaar het doek viel voor de Havenpolikliniek werd er hard gezocht naar een nieuwe locatie en dat is nu gelukt. Neuroloog Liselotte Ruts van het Maasstad Ziekenhuis is enthousiast over de nieuwe plek. "Gaandeweg kregen we het idee dat er echt een duizeligheidscentrum moest komen in Rotterdam. Duizeligheid kan makkelijk te verhelpen zijn, maar soms is het heel wenselijk om met twee verschillende artsen een patiënt te zien. Zeker bij de complexe gevallen."

KNO-arts Willem Kelders in de nieuwe polikliniek voor duizeligheid | Foto: Rijnmond

Patiënten met duizeligheidsklachten worden tegelijkertijd gezien door een KNO-arts en een neuroloog. Volgens KNO-arts Willem Kelders is dat een goede zaak. Het is voor mensen met duizeligheidsklachten vaak moeilijk om hun klacht te beschrijven, legt hij uit. Dat lukt niet in 5 minuten tijdens een druk spreekuur. "In sommige gevallen liggen de klachten op het snijvlak van de KNO-arts en een neuroloog en worden patiënten heen en weer gestuurd, van het kastje naar de muur. Door samen te werken achterhaal je veel sneller waar de klachten vandaan komen."

Het lastige bij duizeligheidsklachten is dat de arts heel afhankelijk is van het verhaal dat de patiënt vertelt, zegt Kelders. "Er zijn wel allerlei onderzoeken die je kunt doen, maar er is niet een simpel testje."

Ook een slaapcentrum

Naast het duizeligheidscentrum komt in het nieuwe ziekenhuis ook een slaapcentrum voor mensen met een slaapstoornissen, zoals slaapapneu, insomnie, restless legs of snurken. Ook daar worden patiënten door longartsen, KNO-artsen, neurologen en psychologen behandeld. Zo kan, net zoals bij het duizeligheidscentrum, sneller achterhaald worden wat de oorzaak van het probleem is.

Het is niet voor het eerst dat verschillende poliklinieken naast elkaar werken. De poliklinieken die op Willemsplein komen, zaten voorheen allemaal in de voormalige Havenpolikliniek. Nieuw zijn het Slaapcentrum en het Duizeligheidscentrum. De samenwerking van Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Maasstad Ziekenhuis in het Duizeligheidcentrum Rotterdam brengt alle nodige kennis en kunde bij elkaar.