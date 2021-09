Chirurgen van het Erasmus MC oefenen reanimatie na hartoperatie in virtual reality

"Het is een digitale virtuele wereld die we ontworpen hebben, waarbij je het gevoel hebt dat je op een patiëntenkamer bent met collega's", vertelt Sadeghi. In de virtuele situatie krijgt de patiënt een hartstilstand nadat hij een openhartoperatie was ondergaan. Jonge studenten en arts-assistenten voeren in de omgeving de reanimatie uit en leiden de situatie. "Zo doorloop je stap voor stap de procedure van een reanimatie", legt Sadeghi uit.

Snelheid noodzakelijk

Reanimaties die enkele minuten tot een paar dagen na een openhartoperatie moeten gebeuren gaan heel anders dan 'normale' reanimaties. Zo`n hartstilstand wordt meestal veroorzaakt door een hartritmestoornis, een bloeding of bijvoorbeeld vocht rondom het hart. Dan moet het borstbeen opnieuw open worden gemaakt om de oorzaak te vinden. Dat is een acute situatie waarbij snelheid noodzakelijk is.

Veel tijd voor training is er op die momenten niet. Reanimaties na een openhartoperatie komen gelukkig niet vaak voor. "In de literatuur wordt het beschreven als 0,7 tot 3 procent wereldwijd. Ik denk dat we in Nederland maximaal tussen de 1 en 2 procent zitten op jaarbasis. Het is best wel zeldzaam en dat is de reden dat we iets wilden ontwikkelen om het te trainen. Je komt het in de dagelijkse praktijk niet zo vaak tegen en daardoor is het moeilijk te oefenen."

"Ik voelde net of de patiënt een hartslag heeft. Die was er niet, dus dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk de borstkas openen en kijken of er een bloeding is", vertelt mede-ontwikkelaar Jet Preek die zich bevindt in de virtuele omgeving. De twee controllers die ze vasthoudt, zijn in de virtuele omgeving haar handen. "Daarmee kan ze navigeren door het menu van de simulatie", vertelt Sadeghi.

Kracht van virtual reality

Oefening baart kunst. "Normaal gesproken wanneer nieuwe collega's de simulatie doorlopen, zie je dat ze echt moeten kijken naar wat de volgende stap is. Dan maken ze wat fouten totdat ze weten wat de juiste volgende stap is." Maar Jet niet meer, zij heeft het inmiddels zo vaak gedaan dat ze de volgende stappen kan dromen", zegt Sadeghi.

Volgens hem is dat ook meteen de kracht van virtual reality. "Er zijn heel veel simulaties gemaakt van situaties waarin je je bevindt en waarin je om je heen kunt kijken. Maar uit onderzoek is gebleken dat de stappen zelf doorlopen het proces in je hersenen beter activeert, zodat je het beter opslaat en onthoudt."