Het weer van vandaag: eerst wolken, later wat meer zon

Vanavond en vannacht worden de opklaringen breder en blijft het droog. Het koelt af naar 14 graden langs de kust en 11 graden in het oosten van de regio. De zuidwestenwind waait zwak tot matig.

Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en blijft het droog. Bij een zwakke tot aan zee matige wind uit richtingen tussen zuidwest en zuidoost wordt het in de middag 21 graden.

Vooruitzichten

Zondag wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt de warmste dag met in de middag 22 of 23 graden. Vooral op maandag vallen enkele buien. De temperatuur doet een stap terug en komt uit op 19 graden. Dinsdag lijkt een droge dag te worden met geregeld zon en in de middag wordt het 17 graden. Vanaf woensdag volgt dan echt een overgang naar wisselvallig weer met geregeld regen of buien en daalt de middagtemperatuur naar 16 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 30 september bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 18,3 graden en de minimumtemperatuur 10,0 graden. Er valt gemiddeld 30,0 mm neerslag.