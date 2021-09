Extreme drukte en twijfel alom: vanaf morgen is de coronapas verplicht in het sociale leven

Instituties hebben er vertrouwen in, ondernemers maar mondjesmaat. Vanaf zaterdag is een QR-code verplicht om toegang te krijgen tot een deel van het sociale leven. De coronapas, zoals de QR-code van de Coronacheck-app in de volksmond heet, wordt gezien als laatste obstakel richting het oude normaal. Toch zijn entrepreneurs én bezoekers niet overtuigd.

Die twijfel zie je, vertelt horecaondernemer Herman Hell (van NRC Café, Sijp en Van Zanten): "We merken deze week dat het aantal reserveringen extreem hoog is." En dat heeft alles te maken met die laatste borrel voordat QR-codes verplicht zijn, denkt Hell.

Om te oefenen met toegangsbewijzen mocht NRC Café laatst twee weekenden langer open, speciaal voor uitgaanspubliek. Die avonden verliepen relatief soepel, vertelt hij: "Kortstondig kan je het vrij goed regelen. Maar vanaf zaterdag moet het van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dat is wel een uitdaging." Ondanks het personeelstekort waar de horeca mee kampt, gaat Hell wel proberen te handhaven, in tegenstelling tot een handjevol van zijn concullega's.

De houding van Hell herkent Wouter Kolff, de burgemeester van Dordrecht en voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Het afschaffen van de anderhalvemeterregel noemt hij een 'enorme stap' en hij is begripvol richting ondernemers. Zoals veel gemeenten gaat Kolff voornamelijk handhaven op excessen. Ondernemers die al op voorhand zeggen zich niet aan de check te houden, worden bestraft: "Denk aan een bestuurlijke boete, een dwangsom of zelfs een sluiting. Maar dat willen we natuurlijk niet."

Politiek drukmiddel

Kolff vindt een QR-code laten zien bij entree slechts een 'kleine handeling,' eentje die vrijheden terugbrengt en de 1.8 miljoen ongevaccineerden beschermt. Hell ziet dat anders. Volgens hem wordt de horeca juist ingezet als politiek drukmiddel om mensen tot vaccinatie te overtuigen. Want als je niet gevaccineerd bent en principieel niet wilt testen, dan mag je zijn etablissementen niet in. Hij noemt de recentste versoepeling daarom ook juist een verzwaring. "Wanneer is de laatste keer dat je iemand anderhalve meter afstand hebt zien houden?", vraagt hij zich hardop af. "Er wordt iets afgeschaft dat alleen nog in de theorie van Den Haag bestaat, maar er komt wel een regel voor terug."

Hell ziet ook een tweedeling onder zijn gasten. Bepaalde groepen willen alleen naar binnen als iedereen is gevaccineerd, terwijl anderen alleen naar binnen willen als niemand is gevaccineerd. "We zijn onderdeel geworden van een politieke discussie," ziet Hell. En dat is funest voor de horeca: "Als gastvrijheidssector wil je niet voor politieagent spelen."