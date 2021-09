Ali Boussaboun lovend over Feyenoord-spits Linssen: 'Genot om naar te kijken, mensen vergeten hoe goed hij kan voetballen'

Hij kende een moeilijk begin bij Feyenoord, maar afgelopen woensdag maakte Bryan Linssen zijn honderdste treffer ooit in de eredivisie. De spits vormt zich langzamerhand steeds meer tot publiekslieveling in De Kuip, ziet ook oud-Feyenoorder Ali Boussaboun. "Ik weet uit ervaring dat nooit alle twijfel weg is, maar wat hij presteert vind ik geweldig."

"Het is een genot om naar hem te kijken", vervolgt Boussaboun zijn lofzang over Linssen in FC Rijnmond. "Mensen vergeten hoe goed hij kan voetballen. Hij maakt de meest mooie goals. Bewuste lobjes, stiftjes, volleys en die goal tegen met z'n hak tegen Heerenveen... Het lijkt net of hij met de binnenkant wil schieten, maar op het laatst neemt hij de bal met de hak. Echt geweldig."

Emile Schelvis zag Linssen afgelopen woensdag in het duel met Heerenveen (3-1 winst) wel even naar zijn hamstring grijpen. "Moet je hem, ondanks dat hij graag wil spelen als eerste spits van Feyenoord, niet in bescherming nemen? Achter Linssen komt Cyriel Dessers. Is hij er klaar voor?"

Dessers tegen NEC

Afgelopen zondag maakte Dessers tegen PSV zijn eerste treffer in het shirt van Feyenoord. "Ik denk dat je altijd moet kijken naar de tegenstander, tegen NEC zou je een Dessers neer moeten zetten", vindt Boussaboun. "Helemaal als Linssen last heeft van zijn hamstring, dat is een potentiële blessure." Schelvis kijkt alvast iets verder vooruit: "Tegen Slavia Praag moet je echt drie punten halen. Dat is de grote concurrent in de Conference League, misschien moet je daarin ook al een beetje managen."

De cijfers van Kökcü

Complimenten te over dus voor Linssen, over een andere Feyenoorder waren de mannen in FC Rijnmond minder lovend: middenvelder Orkun Kökcü. Schelvis: "Joey Veerman werd afgelopen woensdag toegezongen, het is wel duidelijk voor wie Het Legioen hem wil zien. Als je kijkt naar zijn cijfers: twaalf officiële wedstrijden zonder goals of assists. Hij moet blijkbaar in een andere rol spelen, veel meer controlerend. Maar daar is hij de speler niet naar."

Verslaggever Dennis van Eersel vult aan: "Dit zeggen we al lang over Kökcü. Langzamerhand moeten we de conclusie trekken dat hij te weinig goals en assists levert om de positie op tien in te vullen. Ik denk dat hij op een andere positie op het middenveld beter tot zijn recht komt."

