FC Rijnmond blikt vooruit op Feyenoord-NEC en Sparta-Cambuur met Ali Boussaboun

Daags na de midweekse speelronde staat er alweer een nieuw eredivisieweekend voor de deur. Feyenoord speelt daarin zaterdagavond tegen NEC, Sparta ontvangt zondag Cambuur op het eigen Kasteel. In een nieuwe aflevering van FC Rijnmond blikken we met oud-Feyenoorder Ali Boussaboun, analyticus Emile Schelvis, verslaggever Dennis van Eersel en presentator Bart Nolles vooruit op die duels.

Daarnaast kijken de mannen natuurlijk terug op de sterke week van Feyenoord. Afgelopen zondag werd PSV in het Philips Stadion met maar liefst 4-0 verslagen, woensdag volgde een solide 3-1 thuisoverwinning op sc Heerenveen.

In onze Podcast Feyenoord werden de sterke prestaties van de Rotterdammers al uitvoerig besproken. "Als je zo goed verdedigt als Feyenoord al het hele seizoen doet, ga je maar weinig wedstrijden verliezen", verkondigde Van Eersel. "Dat was ook tegen Heerenveen zo. Ook na de 2-1 bleef Feyenoord druk zetten, wat resulteerde in de 3-1. Mooi."

In de Podcast Sparta werden weinig worden vuilgemaakt aan het gelijkspel tegen PEC Zwolle. "De ondergrens is aangetikt. Wat was dit slecht", fulmineerde Anton Slotboom, die z'n supportershart liet spreken. "Maar Sparta verliest onder Fraser niet. Knokken lukt wel."

FC Rijnmond begint vrijdag om 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. De uitzending is te volgen op TV Rijnmond en via een livestream op onze site en in onze app.

