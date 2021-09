LIVE: FC Rijnmond blikt vooruit op Feyenoord-NEC en Sparta-Cambuur met Ali Boussaboun

Daags na de midweekse speelronde staat er alweer een nieuw eredivisieweekend voor de deur. Feyenoord speelt daarin zaterdagavond tegen NEC, Sparta ontvangt zondag Cambuur op het eigen Kasteel. In een nieuwe aflevering van FC Rijnmond blikken we met oud-Feyenoorder Ali Boussaboun, analyticus Emile Schelvis, verslaggever Dennis van Eersel en presentator Bart Nolles vooruit op die duels.

Kijk live mee via de stream.

FC Rijnmond begint vrijdag om 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. De uitzending is te volgen op TV Rijnmond en via een livestream op onze site en in onze app.