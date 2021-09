Vier jaar cel geëist voor beschieting panden in Rotterdam en Capelle

De beschietingen waren op 18, 19 en 21 januari van dit jaar. Eerst was restaurant Tadim aan de Nieuwe Binnenweg het doelwit, daarna een pand dat bij het restaurant hoorde aan de Abraham van Stolkweg. Tot slot werd de woning van de zoon van de restauranteigenaar in Capelle onder vuur genomen.

Er was alleen materiële schade. Bij de tweede beschieting waren de eigenaar en zijn vrouw aanwezig, maar niemand is geraakt. Bij de Nieuwe Binnenweg sliep normaal gesproken de kok boven het restaurant, maar hij verbleef in het buitenland omdat de zaak vanwege Corona was gesloten.

'Ik had schulden'



De 24-jarige verdachte Shaquil O. uit Amsterdam zegt dat hij in opdracht heeft gehandeld. "Ik had schulden en geld nodig en kreeg hiervoor betaald. Ik wil niet zeggen hoeveel ik heb gekregen en wie de opdrachtgever is."

Justitie denkt dat er tienduizenden euro's zijn betaald. De verdachte zegt een dag voor de beschietingen een semi-automatische Skorpion te hebben gekregen en drie concrete adressen.

De politie kwam hem op het spoor nadat op camerabeelden twee keer een zwarte Opel Zafira bij het plaats delict werd gezien. De gehuurde auto leidde naar Shaquil O. Zijn telefoon straalde zendmasten aan in de buurt van de beschoten panden op de bewuste tijdstippen.

Excuses naar eigenaar en familie

De man maakte vrijdag in de rechtszaal excuses naar de restauranteigenaar en zijn familie. Hij zegt te hebben geweten dat de woning in Capelle leeg stond. De bewoner, de zoon van de restauranteigenaar, verblijft al enige tijd in Turkije.

Justitie heeft niets gezegd over het motief achter de beschietingen. Volgens de rechter wordt in het strafdossier wel als optie genoemd dat de zoon een geldschuld zou hebben gehad.

Er zijn nog twee beschietingen geweest van panden van dezelfde Rotterdamse familie, maar daar wordt Shaquil O. niet van verdacht. "Ik had opdracht gekregen voor drie beschietingen. Daarna heb ik het wapen weer teruggegeven, ik was er klaar mee."

De rechter in Rotterdam doet op 8 oktober uitspraak.