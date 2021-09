Fraser over gelijke spelen Sparta: 'Als er niks gebeurt in de winterstop zal dit ons seizoen zijn'

"Daar gaan weer allerlei mensen een mening over hebben", vervolgt Fraser. "Vorig jaar hadden mensen op bepaalde momenten ook twijfels over ons en over mij. Dat gaat dit jaar niet anders zijn, dat besef ik. Het is aan ons om het tegendeel te bewijzen. Dat ik niet gauw van slag ben heb ik vorig jaar laten zien."

Zondag tegen SC Cambuur hoopt Sparta, dat in ieder geval Tom Beugelsdijk nog mist, de tweede driepunter van het seizoen bij te schrijven. "Hun wedstrijd in Amsterdam (9-0, red.) kan je niet meenemen, Ajax is buitencategorie", beschouwt Fraser de tegenstander. "Maar Cambuur hoort bij de ploegen, waar ook wij bij horen, die moeten vechten om de onderste plekken. Dat maakt Cambuur net als PEC Zwolle en NEC een ploeg waar wij van kunnen winnen, maar dat zal weer niet vanzelfsprekend zijn."

Moet gewonnen worden

"We hebben er sowieso in alle wedstrijden een goede druk op zitten", vult middenvelder Sven Mijnans zijn trainer aan. "In de uitwedstrijden hebben we tot nu toe denk ik prima resultaten behaald. In de thuiswedstrijden hadden we misschien 2-3 puntjes meer moeten hebben. Deze wedstrijd tegen Cambuur moet gewoon gewonnen worden, dat is iets wat zeker is."

Voor Mijnans wordt het duel met Cambuur mogelijk zijn eerste in een vol Kasteel. "Ik kijk er heel erg naar uit, het lijkt me heel leuk om de sfeer te voelen als ik het veld op kom."