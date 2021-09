Dikke oude bomen en groene stranden in Chris Natuurlijk van 25 september

In het Dikke oude bomenboek lees je alles over dikke oude bomen. Waarom mensen er zo van houden, hoe belangrijk ze zijn, waar oude bomen staan en waarom ze zijn geplant. Schrijver Gerard Janssen komt erover vertellen.

In Trompenburg Tuinen & Arboretum in Rotterdam-Kralingen is het altijd bomentijd, maar nu nog meer dan anders. Het is dit weekend Herfstfair in de tuin. Na het scannen van een QR-code luistert Chris Natuurlijk naar Bomentijd, een muzikaal en filosofisch hoorspel van kunstenaarsduo Judith Scholte en Jet van Helbergen. Het is tot eind oktober in de tuin te horen.

Op bodemdierensafari in de Hollandse Duinen

In de Week van Nationaal Park de Hollandse Duinen van 25 september tot en met 3 oktober, is Chris Natuurlijk met de directeur van het park in de duinen bij Hoek van Holland. Daar vertelt Georgette Leltz over het bijzondere kustgebied dat zich uitstrekt van Hoek van Holland tot aan Hillegom. Met een schepje, een zoekkaart en hulp van Froukje Rienks van de Bodemdierendagen bekijkt Chris Natuurlijk welke beestjes rondscharrelen op en onder de bodem. De Bodemdierendagen vallen dit jaar samen met de Week van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Het Groene Strand op Goeree-Overflakkee krijgt woensdag 29 september als eerste strand in Zuid-Holland een groene wimpel. Het is een keurmerk voor stranden met meer ruimte voor de natuur. Op het strand bij de vuurtoren in Ouddorp vertellen deelnemende organisaties hoe broedvogels op een groen strand bescherming krijgen. Vrijwilligers maken het strand met de hand schoon, in plaats van machinaal. Daardoor blijven schelpen en aangespoeld zeewier liggen.

