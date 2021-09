Pedersen mist Feyenoord-NEC: 'Dan is het heel prettig dat je over Geertruida kan beschikken'

"Dan is het heel prettig dat je over Lutsharel (Geertruida, red.) kan beschikken. Hij heeft weliswaar nog weinig gespeeld, maar zal morgen wel starten ja." Ook vleugelaanvaller Reiss Nelson, die wordt gehuurd van Arsenal, is er tegen NEC nog niet bij. "Hij traint sinds kort wel met de groep mee", aldus Slot.

Feyenoord treft zaterdagavond in De Kuip een promovendus die met acht punten uit zes wedstrijden goed aan het seizoen begonnen is. "Ze hebben ook drie keer de nul gehouden", vervolgt Slot. "Ze zijn over het algemeen in staat punten te halen en er een gelijkwaardige wedstrijd van te maken. Ik verwacht wel dat wij het spel weer moeten maken. Dat hebben wij voorlopig in alle wedstrijden moeten doen, behalve vorig weekend in Eindhoven. Het is voor mij alleen nog de vraag of ze hier met vier of vijf verdedigers gaan starten."

