Afif, Maja en Jan Willem laten de regenboogvlag met trots wapperen: 'Pride is nodig om jezelf te kunnen zijn'

Afif Shafit is dit jaar voor het eerst verbonden aan Rotterdam Pride als ambassadeur voor statushouders en andere LHBTQIA+-ers die vanuit een ander land naar Nederland zijn verhuisd. Afif verliet zes jaar geleden zijn geboorteland Maleisië voor de liefde en weet hoe het is om in een ander land helemaal opnieuw te moeten beginnen. Daarom is hij blij dat hij tijdens deze editie van Rotterdam Pride ambassadeur is voor deze groep: "Het is fijn om je verhaal te delen met anderen in dezelfde situatie. We hebben allemaal wat op moeten geven om hier opnieuw te beginnen. We moeten allemaal wennen aan Nederland. En we herkennen onszelf in elkaars verhalen."

'Ik voel me vrij om mezelf te zijn'

In Nederland is Afif actief in de gemeenschap en staat hij ook bekend als dragqueen Licka Lolly. In Rotterdam voelt hij zich een stuk vrijer dan in Maleisië. "De LHTBQIA+-community is daar meer underground. Ook was ik als moslim bang om geïntimideerd en lastiggevallen te worden vanwege mijn seksualiteit", vertelt Afif.

Dragqueen Licka Lolly | Foto: Rijnmond

Afif is blij met tien dagen Pride in Rotterdam: "Vanwege de coronacrisis is het juist nodig om gelijkgestemden te ontmoeten en je meer verbonden te voelen met de community." Hij kijkt met plezier terug naar zijn deelname aan het evenement South Side Queer Safer Places, een evenement gericht op black queer people. “Ik ontmoet mensen met dezelfde interesses en mindset”, zegt hij over het evenement. "Ik voel me vrij om mezelf te zijn hier, dat heb ik in mijn thuisland niet, en dat komt omdat de community zoveel heeft gedaan. Ik wil teruggeven aan de community en mijn verhaal delen, mensen helpen", vervolgt hij.

Roze ouderen

Maja den Haan is in de LHBTQIA+-community iemand die je een ally noemt: een bondgenoot die deze groep steunt." Ik heb altijd in de mode gezeten en kledingzaak Krokus gehad met mijn man, daar verkochten we exclusieve kleding voor uitgaan. Zo ben ik in contact gekomen met de community."

Maja den Haan steunt roze ouderen | Foto: Rotterdam Pride

Deze Pride-editie heeft zij zich ingezet voor de roze ouderen. "We zijn een uitstapje gaan maken met de Spido. We voeren met de regenboogvlag met mensen van de roze salon, wat een onderdeel van Humanitas is. De mensen waren heel dankbaar dat ze weer wat konden doen", vertelt ze enthousiast.

Oudere LHBTQIA+-ers steunen is iets wat ze in de toekomst ook wil voortzetten: "Je ziet bij oudere gays dat ze in verzorgingstehuizen weer terug in de kast worden geplaatst, dat moet veranderen. En ik wil ook een luisterend oor en gezelschap bieden aan deze ouderen."

Acceptatie en respect

Maja schrikt ervan dat er nog veel geweld is tegen mensen die deel uitmaken van de LHBTQIA+-community. "Schandalig dat het COC is beklad, dat er nog regenboogvlaggen in de fik worden gestoken en mensen in elkaar worden geslagen", vertelt ze met emotie in haar stem. "Zolang dit nog gebeurt, is het belangrijk dat deze groep zichtbaar blijft. Er zijn nog teveel jongeren die niet uit de kast kunnen komen." Volgens Maja ligt de oplossing bij acceptatie en respect: "We moeten elkaar accepteren. Als het niet jouw kleur is, laten we dan in ieder geval respect naar elkaar tonen. Dat is nu nog ver te zoeken."

Groots festijn

Jan Willem Veerbeek is een bekend gezicht in de community. Hij is de eigenaar van een aantal horecazaken, zoals de Keerweer, Loge 90 en Strano. Bovendien organiseert hij de Keerweer Parade. Ook deze editie van Rotterdam Pride is hij druk met organiseren en regelen voor het grootse festijn dat dit jaar op Plein 1940 in het centrum van Rotterdam plaatsvindt.

Jan Willem Veerbeek (midden) met Danny de Munk (links) en Diva Mayday (rechts) op de Keerweer Parade | Foto: Jan Willem Veerbeek

Net als Maja, schrikt ook Jan Willem van het geweld tegen de mensen in deze gemeenschap. "Het is niet normaal wat we meemaken, het is alsof we terug in de tijd zijn gegaan", zegt hij met schrik in zijn stem. Volgens hem is het daarom nu, meer dan ooit, belangrijk dat de stad in het teken staat van de Pride. "Het gaat om acceptatie, leven en laten leven."

De Keerweer parade, georganiseerd door Jan Willem Veerbeek | Foto: Keerweer

'Blijf vechten voor jezelf'

Afif, Maja en Jan Willem willen iedereen die met seksualiteit en genderidentiteit worstelt een hart onder de riem steken. "Altijd jezelf blijven, nooit jezelf gaan verstoppen", geeft Jan Willem mee. Maja sluit zich daar bij aan: "Blijf vechten voor jezelf, wordt wie je denkt dat je bent." Afif heeft een praktisch advies: "Vind jouw tribe via sociale media en zoek contact met ze. Zij begrijpen je, kunnen je helpen en zijn niet bang om zichzelf te uiten."

Een coming out is spannend, want hoe reageert je omgeving erop? "Als mens zijn ze niet veranderd, dat moeten mensen zich blijven realiseren. Hopelijk wordt het zo dat iedereen elkaar in z’n waarde laat en accepteert", zegt Maja hierover. Op dat laatste haakt Jan Willem aan. 'Eerst luisteren en dan pas oordelen' is zijn boodschap.

Afif geeft mee dat het belangrijk is om je omgeving in jouw leefwereld te betrekken: "Wees eerlijk naar jezelf en naar anderen toe. Informeer de mensen om je heen, het is jouw taak om ze te leren over jouw wereld. Ik heb er ook moeite mee met mijn moeder, maar stap voor stap vertel ik haar over mijn drag en mijn seksualiteit."