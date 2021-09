Dit is waarom de Zalmhaventoren steeds een klein beetje meer zichtbaar wordt: 'Een unieke methode'

Stukje bij beetje zakt die constructie, waardoor langzaamaan steeds meer van de toren zichtbaar wordt. Maar hoewel die constructie vooral in de weg lijkt te zitten, heeft het ding ook een behoorlijk belangrijke functie. Door het bouwsel hoefden de buren van de Zalmhaventoren bijvoorbeeld hun huis niet te verlaten.

Uitzicht vanaf de 53e verdieping van de Zalmhaventoren | Foto: Rijnmond

"Bij de bouw van de Zalmhaventoren is gekozen voor deze unieke bouwmethode", legt bouwplaatsmanager Frans Quataert uit. "Dit is de hijsloods", gebaart hij tientallen meters boven hem. "Dit is een loods die buiten het gebouw hangt, in plaats van werken met een hijskraan. Als er nu iets valt, valt het op het gebouw en niet op de woningen naast de toren. Deze methode voorkomt dat huizen ontruimd moesten worden of tijdelijk onbewoonbaar moesten zijn."

Bijzondere bouwvorm

De methode is pas twee keer eerder in Rotterdam gebruikt 'en dit is de eerste keer dat we het in deze omvang en vorm doen'. Een bijzondere bouwvorm voor een toch al bijzondere toren dus. Bij die hijsloods komt overigens nog behoorlijk wat werk kijken: het is niet dat Kees en Henk aan een touwtje hangen en dat dan de volgende verdieping wordt afgewerkt.

De constructie met de hijsloods daalt namelijk langzaam af (en doet daar nog tot zeker half oktober over) en Joeri Verhoeven houdt daarvoor alles in de gaten. "Ik bestuur de loods vanaf m'n laptop", vertelt hij. "Ik houd in de gaten hoe hard en hoeveel hij zakt." De bedoeling is dat de hijsloods twee verdiepingen per keer zakt; zo'n zes meter. Daar doet de loods twee uur over. "In de ochtend zakken we, dan werken andere partijen de gevel af en de volgende dag zakt-ie weer verder."

Bijzondere klus

Zo wordt de Zalmhaventoren verdieping per verdieping afgerond. Het zakken en afwerken neemt nu al een kleine week in beslag en moet ook nog wel even gaan duren. "We verwachten uiterlijk de derde week van oktober beneden te zijn - tot op 25 meter. Dan moet de loods nog uit elkaar en begint het demontageproces, dat duurt nog wel tot het eind van het jaar."

Uitzicht op de Zalmhaventoren | Foto: Rijnmond

Dat Verhoeven aan de toren mag meewerken, is wel iets waar hij trots op is. "Het is een bijzondere klus: deze omvang en deze hoogte... Dat is heel mooi om aan mee te werken." Quataert is minder onder de indruk. "Een trots gevoel? Daar heb ik nooit zo'n last van", grinnikt hij. "Als je de molen van Schiedam gewend bent, valt 't allemaal wel mee." Waar hij vooral heel blij mee is, is het creëren. "In de bouw werken is leuk omdat je iets áchter laat. Er zijn maar weinig beroepen die dat doen."