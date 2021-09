Groot tekort aan studentenkamers in Rotterdam: 'Studenten moeten soms stoppen met opleiding'

Elke dag blijven er mailtjes van studenten binnenstromen bij King Kong Hostel. Zelfs voor november, vertelt manager Bart den Uijl. Hij heeft momenteel de gehele zolderetage verhuurd aan studenten, zij zitten in grote gemeenschappelijke kamers met meerdere stapelbedden. Het hostel is een noodoplossing voor de studenten.

'Even wennen'

Eén van de bewoners is Jill uit België. In het begin was het wel wennen om met vreemden op één kamer te slapen. Maar alles went, vertelt de Vlaamse. Ze ziet ook de positieve kanten in van de situatie: "We steunen elkaar als studenten en dat is heel fijn."

Het hostel biedt een slaapplek aan voor 350 euro per maand. Als de studenten na die maand nog geen kamer hebben gevonden, verhuizen ze naar een ander hostel. "Als je mensen te lang in een hostel laat wonen, gaan ze zich er thuis voelen. Dat gaat helaas niet altijd goed samen met de gebruikelijke gasten. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan schoenen op de gang", zegt Den Uijl.

Jill uit België | Foto: Rijnmond

Duizenden studenten zonder kamer

Jongerenhuisvester Stadswonen verhuurt zo'n 2000 kamers aan studenten. Dat zijn er niet genoeg: ruim 4000 studenten wachten op een kamer bij woningcorporatie Woonstad Rotterdam, een aantal dat naar verwachting toeneemt. De gemiddelde wachttijd voor een kamer is vijftien maanden.

Bij het internationale loket van de Hogeschool Rotterdam kloppen honderden studenten aan die moeite hebben om een betaalbare kamer te vinden. Zeker 400 studenten zitten zonder kamer.

Zonde voor hen én voor de stad, vindt bestuurder Wijnand van den Brink. "Er zijn studenten die zeggen dat ze moeten stoppen met hun opleiding omdat ze geen betaalbare kamer kunnen vinden. Ze maken plannen om noodgedwongen weer naar huis te gaan. Dat is heel zorgelijk. Dat moet je niet willen als studentenstad."

'Neem student in huis!'

Van den Brink roept zijn medewerkers op om een student in huis te nemen. Rotterdammers die plek over hebben, mogen zich ook melden. "Als ze de ruimte hebben, kunnen ze studenten enorm uit de brand helpen." Het gaat nadrukkelijk om een tijdelijke oplossing. Er moet meer worden gewerkt aan betaalbare studentenhuisvesting door de stad.

Vooral internationale studenten hebben het lastig, omdat ze niet bij hun ouders of kennissen terecht kunnen. Maar ook voor studenten uit eigen land is het moeilijk. "Er zijn ook mensen die vanuit Brabant elke dag uren onderweg zijn naar hun les, terwijl ze hun leven hier in Rotterdam willen starten. Ze worden zo geremd in hun ontwikkeling."

Een van de studenten is de 18-jarige Annique uit de omgeving van Zeist. Ze wil dolgraag in Rotterdam wonen en leven. Ze bivakkeert nu vier nachten per week in Hostel Room in het Scheepvaartkwartier. De reistijd van twee uur heen en twee uur terug, maakt pendelen lastig. Ze is druk bezig om een kamer te zoeken, maar dat blijkt lastig met hospiteeravonden waar zo'n veertig kamerzoekende studenten worden uitgenodigd. "Je moet jezelf dan heel snel 'verkopen' aan de huisgenoten en jezelf laten zien."

Bezemkast voor 750 euro

In de zoektocht naar kamers, komen studenten ook veel misstanden tegen. Een 'bezemkast' van 8m2 voor 750 euro is geen uitzondering meer. Ook voor Juan uit Buenos Aires is de zoektocht naar een kamer een flinke opgave.

Zelfs als je denkt dat je beet hebt, kan het altijd nog anders lopen. Zo zag hij een kamer voor 500 euro. "Maar een paar dagen later wilde de verhuurder 800 euro hebben voor de kamer. De prijzen zijn onvoorspelbaar. Dat maakt het moeilijk. "

De Argentijn woont nu tijdelijk in Hostel Room samen met verschillende andere internationale studenten. Ze zijn er van harte welkom en worden soms zelfs geholpen. "Laatst was Juan in tranen omdat het huren van een kamer in het hostel te duur werd", vertelt eigenares Monique Segeren.

Ze besloot de student te helpen. Hij krijgt nu korting en houdt in ruil de gemeenschappelijke keuken netjes." Hij blijft ondertussen doorzoeken naar een kamer. "Ik weet zeker dat het mij gaat lukken. Ik vind het hier erg leuk in Rotterdam."

Bekijk hieronder in de video hoe Juan slaapt en studeert in het hostel: