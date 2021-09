Excelsior dankzij goudhaantje Dallinga op pole position voor periodetitel na zege op Jong PSV

Het zijn mooie weken voor Excelsior, dat met 13 punten uit de eerste 7 duels goed aan het seizoen was begonnen. Verzadigd oogde de ploeg van Marinus Dijkhuizen vrijdag tegen Jong PSV echter geen moment. Excelsior drukte de jonge Eindhovense ploeg vanaf het eerste moment naar achteren.



Het resulteerde in een vroege Kralingse voorsprong, via goudhaantje Thijs Dallinga. De spits speelde zichzelf knap vrij, mikte goed en schoot de bal vanaf de hoek van het strafschopgebied hard raak. Alweer het achtste doelpunt van het seizoen voor de jonge spits.



Die flitsende openingsfase kon Excelsior geen vervolg geven. Niet dat Jong PSV het de Kralingers echt moeilijk maakte, maar uitgespeelde kansen creëerde Excelsior niet tot aan de rust. Julian Baas kwam nog wel dichtbij, alleen schoot hij de bal vrij voor Jong PSV-doelman Vincent Müller naast.

Billenknijpen

Direct na rust verdubbelde Excelsior bijna de voorsprong. De bal leek via een scrimmage achter doelman Müller te gaan, maar die kon een Kralings doelpunt net voorkomen. Een fase vol strijd en weinig goed voetbal volgde.



Het was ook de fase waarin Mats Wieffer geblesseerd uitviel, een flinke aderlating voor Excelsior. Zonder Wieffer werd het in de slotfase nog even billenknijpen, tot Thijs Dallinga de wedstrijd in blessuretijd besliste: 2-0. Couhaib Driouech maakte het feestje vervolgens compleet, door er zelfs nog 3-0 van te maken.



Door de zege kan Excelsior volgende week op bezoek bij NAC Breda de periodetitel binnenhalen, al is de strijd met ADO Den Haag nog niet beslist. De Haagse ploeg veroverde net als Excelsior 16 punten uit de eerste 8 duels, maar het doelsaldo van Excelsior (+9) is beter dan dat van ADO (+5).



Excelsior-Jong PSV

'10 Thijs Dallinga 1-0

'90 Thijs Dallinga 2-0

'90 Couhaib Driouech 3-0



Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort, El Yaakoubi, Aberkane; Wieffer (55' Eijgenraam), Baas, Chacón (72' Driouech) , Azarkan (87' Duku); Dallinga, Niemeijer (87' Botermans')