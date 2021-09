Excelsior vanuit het niets op randje van periodetitel: 'Het wordt een prachtige wedstrijd bij NAC'

"Eerlijk gezegd totaal niet zelfs. Natuurlijk waait er een frisse wind bij ons en we hebben van bestuur tot spelers allemaal nieuwe mensen, maar dit hadden we allemaal niet kunnen denken", reageert Excelsior-middenvelder Julian Baas na afloop van het duel met Jong PSV (3-0).

Bekijk hier het interview met Julian Baas:

Trainer Marinus Dijkhuizen heeft wel een duidelijke verklaring waarom het lekker loopt bij Excelsior: "Het is stabieler dan vorig jaar. We hebben een betrouwbare keeper, twee goede centrale verdedigers, een jong middenveld en Thijs Dallinga die zich geweldig ontwikkelt. En dan spelen ze ook nog eens als team. Ze laten elkaar niet vallen."

Dijkhuizen is positief, maar dat zijn ploeg al in september zo ver zou zijn, had de Excelsior-trainer ook niet verwacht. Na het duel met Jong Ajax (2-1 winst) vertelde Dijkhuizen nog hoe hij in de voorbereiding schok van het niveau van zijn ploeg. Dijkhuizen: "De eerste trainingsweken waren heel matig. Heel veel jonge spelers, weinig kwaliteit. Maar daar zie je nu niets meer van. Sommige dingen zijn ook per toeval goed uitgepakt, bijvoorbeeld dat een speler als Joshua Eijgenraam zich enorm ontwikkelt."

'Goede flow'

En niet te vergeten Dallinga. De spits brak niet door bij FC Groningen, kwam transfervrij naar Excelsior en staat na acht duels nu plots al op negen treffers. De hoofdrolspeler zelf is uiteraard content. "Het staat eigenlijk vanaf het begin heel goed, op de voorbereiding na dan. We zitten al een hele tijd in een goede flow", zegt Dallinga.

Bekijk hier het interview met Thijs Dallinga:

Iets wat ook blijkt uit de stand. Excelsior lijkt een van de meest constante ploeg in de Keuken Kampioen Divisie. De Kralingers behoren tot de meest scorende ploegen en zijn tevens één van de ploegen met de minste tegendoelpunten. "We vechten hard voor elkaar, gooien ons voor de ballen en houden de boel achterin goed op slot. Dat is wat ons sterk maakt, maar we moeten niet doorslaan. We gaan gewoon voor de play-offs", zegt Baas.

'Prachtig, zo'n finale!'

Die doelstelling kan volgende week al gerealiseerd zijn. Als Excelsior vrijdag bij NAC wint en ADO Den Haag niet met grote cijfers bij MVV zegeviert, dan pakken de Kralingers de periodetitel. Dat betekent dat Excelsior hoe dan ook de play-offs om promotie gaat spelen. Dijkhuizen kijkt er nu al naar uit. "Echt prachtig, zo'n finale. Ook nog eens in een van de mooiste uitwedstrijd van het seizoen, bij NAC. Dat wordt een prachtige wedstrijd."

Bekijk hieronder het interview met Marinus Dijkhuizen:

Vrijdagavond was het nog geen feest bij Excelsior. Dat moet volgende week gebeuren, met een periodetitel in Breda. "Het zou een heel speciaal moment in mijn carrière zijn. Ik heb geen echt hoogtepunt in mijn carrière tot nu toe, maar een periodetitel zou dat wel zijn", aldus Baas.