FC Dordrecht trekt bij Almere City een gelijkspel over de streep

De thuisploeg had in de eerste helft het meeste balbezit, maar Almere City creëerde nauwelijks kansen. FC Dordrecht stelde daar in aanvallend opzicht net zo weinig tegenover. De Schapenkoppen scoorden echter wel. Uit een goede voorzet van Mauro Savastano kopte Stijn Meijer de bal bij de tweede paal terug op Nikolas Agrafiotis. De Servische spits van FC Dordrecht schoot uiteindelijk raak (0-1). Het was voor Agrafiotis de vierde goal in acht wedstrijden.

Doelpuntenmakers Mauro Savastano (links) en Nikolas Agrafiotis vieren feest voor het uitvak bij Almere City-FC Dordrecht | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Na het openingsdoelpunt veranderde het spelbeeld amper. Almere City hield de bal in de ploeg en deelde slechts enkele speldenprikjes uit. FC Dordrecht ging wél efficiënt met de kansen om. Na een geweldige sprint dook Savastano op voor het doel van Almere City, waarna de linksback een lage voorzet van José Pascu raak knalde (0-2). De thuisploeg vond vlak voor de rust alsnog het net. Oud-Spartaan Bradly van Hoeven scoorde de 1-2 na geklungel van FC Dordrecht-verdediger Jop van der Avert.

Verzorgd veldspel

Bij FC Dordrecht had een aantal namen een verleden bij Almere City. Zo coachte Michele Santoni de Flevolanders en stonden Ruggero Mannes en Stijn Meijer bij Almere City onder contract. Vlak na de rust vergat Meijer zijn oude ploeg pijn te doen. Hij knikte in vrije positie een goede voorzet van Mannes naast.

De tekst gaat verder onder de tweet:

De Dordtenaren lieten in de tweede helft verder aardig voetbal zien en controleerden de wedstrijd. Almere City kreeg een klein halfuur lang zelfs geen kans. Maar de thuisploeg scoorde tegen de verhoudingen in wel. Jonas Arweiler zette vogelvrij de gelijkmaker op het scorebord (2-2).

Na de tweede goal van de thuisploeg probeerden beide teams het nog wel, maar het wilde voor beide clubs niet meer lukken. Al was Jari Schuurman, die een goede tweede helft speelde, nog dichtbij het winnende doelpunt nadat zijn voorzet bijna in de kruising vloog. Michael Woud tikte voor Almere City de bal net op tijd tot hoekschop. Vlak voor tijd had invaller Mathis Suray alsnog de overwinning voor FC Dordrecht binnen kunnen slepen. Hij trapte helemaal vrij de bal op doelman Woud.

FC Dordrecht is in de eerste divisie door dit gelijkspel geen hekkensluiter meer. De rode lantaarn is nu overgegeven aan Helmond Sport, dat een minder doelsaldo dan de Schapenkoppen heeft.

Almere City - FC Dordrecht 2-2 (1-2)

14' 0-1 Nikolas Agrafiotis

35' 0-2 Mauro Savastano

41' 1-2 Bradly van Hoeven

68' 2-2 Jonas Arweiler

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Mannes, N'Diaye, Van der Avert, Savastano; Pascu (88' Vliet), Hölscher, Schuurman, El Azzouzi (81' Baggerman); Meijer, Agrafiotis (73' Suray)