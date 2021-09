Seydine N'Diaye is de Grote Vriendelijke Reus (2,05 meter) bij FC Dordrecht: 'Ik ben altijd en overal de grootste'

Tijdens Almere City-FC Dordrecht (2-2) staan er twee reuzen op het veld. De thuisploeg beschikt over Maarten Pouwels; een spits van twee meter groot. Maar hij zit in de eerste helft in de tang van een centrale verdediger die nóg groter is. Vijf centimeter om precies te zijn. Na 45 minuten zit de wedstrijd er alweer op voor Pouwels, die geen gevaar heeft kunnen stichten. N'Diaye heeft zijn klusje geklaard.

"Dat is overal waar ik kom. Ik ben altijd de grootste", lacht N'Diaye na afloop van de wedstrijd. Met zijn uitstraling heeft de centrale verdediger meer weg van De Grote Vriendelijke Reus. Wanneer N'Diaye met die naam wordt geconfronteerd, kan hij een glimlach niet onderdrukken. "Ze noemen altijd Le Géant, oftewel De Reus."

Goede traptechniek

In de zes wedstrijden die N'Diaye voor FC Dordrecht speelde, was hij al één keer trefzeker en gaf de verdediger al één assist. Dat gebeurde allemaal in het thuisduel met Jong FC Utrecht (2-2). Tegen Almere City was N'Diaye wederom van grote waarde. Vrijwel alle ballen onderschepte hij. Bovendien verloor de mandekker bijna geen enkel duel. Alleen bij de gelijkmaker van Almere City verloor N'Diaye doelpuntenmaker Jonas Arweiler uit het oog.

Dat laatste viel trainer Michele Santoni ook op, die de verantwoording zeker niet alleen bij N'Diaye legt. Sterker nog, de coach van FC Dordrecht is erg positief over zijn 23-jarige mandekker: "Hij is heel goed in datgene wat niemand van hem verwacht", zegt Santoni, die verwijst naar de goede traptechniek van de linksbenige N'Diaye. "Eigenlijk moet ik bij hem het tegenoverstelde proces aangaan: ik moet hem meer gedisciplineerd leren spelen en verdedigen. We hebben N'Diaye van onze zusterclub Göztepe gekregen. Ik vind dat we daarom een speler moeten terugbrengen die nóg verder is."

Kijk hieronder naar het interview met Michele Santoni over Seydine N'Diaye. De tekst gaat verder onder de video:

N'Diaye moet van zijn trainer nog meer geconcentreerd en gefocust zijn. "Maar ik zie dat teamgenoten hem steeds beter begrijpen. Er wordt een band gecreëerd. Hij vecht net als iedereen. N'Diaye is bezig om zijn plekje te veroveren in het elftal."

'Hopelijk pakt de mayonaise'

Hoewel hij FC Dordrecht een goede wedstrijd vond spelen tegen Almere City, vindt N'Diaye ook dat er foutjes werden gemaakt. "Maar we hebben hier toch een punt gepakt", zegt hij. Volgens N'Diaye had Dordt zeker ook drie punten kunnen pakken tegen Almere City. "We zullen die punten echt hard nodig hebben."

N'Diaye vermaakt zich als huurling prima bij FC Dordrecht. De Senegalees, die op zijn tiende naar Frankrijk verhuisde, kan met een aantal teamgenoten Frans praten. Bovendien spreekt hij een beetje Engels en probeert N'Diaye al Nederlandse woordjes te leren.

"Het is een goed team. De ploeg speelt anders dan wat ik in Frankrijk gewend ben. Er zit veel intensiteit in de ploeg. Bovendien is FC Dordrecht erg voetballend. Het belooft veel goeds voor de toekomst", voorspelt N'Diaye. Hij merkt dat Dordt nog wel in ontwikkeling is. "Als de mayonaise pakt, dan gaat het hier nog beter."

Kijk hieronder naar het interview met FC Dordrecht-verdediger Seydine N'Diaye: