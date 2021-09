Stapje dichterbij: ministerraad stemt in met ontstaan gemeente Voorne aan Zee

De burgemeesters van de gemeenten laten weten blij te zijn met het instemmen. "Dit is de eerste stap in het tot stand komen van de wet die wettelijk regelt dat de drie gemeenten gemeente Voorne aan Zee gaan vormen."

Om Voorne aan Zee een feit te laten worden, moet er nog wel een flinke weg afgelegd worden. De ministerraad heeft nu ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te sturen. Daarna moet het nog ingediend worden bij de Tweede Kamer, waarbij het advies van de Raad van State ook openbaar wordt gemaakt.

Voorne aan Zee place to be

In maart liet een woordvoerder van de gemeente Hellevoetsluis weten dat de gemeenten unaniem besloten hadden door te gaan als 'Voorne aan Zee'. 2021 wordt daarbij gebruikt om verdere invulling te geven aan de fusie: "We gaan kijken naar wat voor soort gemeente we willen zijn. Daar worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen bij betrokken", zei de woordvoerder toen.

In 2023 wacht de gemeenten ook nog wat werk, zo moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanpassen van de plaatsnaamborden. "Daar moeten we inderdaad ook nog naar kijken, die moeten waarschijnlijk aangepast worden naar de nieuwe naam." Een slogan voor de gefuseerde gemeenten is er ook nog niet. "Voorne aan Zee, place to be", lachte de woordvoerder het voorstel van Rijnmond weg. "Zover zijn we nog niet."