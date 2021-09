Testen voor Toegang niet in de hele regio binnen 20 minuten bereikbaar

Een coronatoegangsbewijs is te verkrijgen met een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een negatieve coronatest. Uit een onderzoek van de NOS blijkt dat niet in heel Nederland op 20 minuten rijden een testlocatie te vinden is, terwijl demissionair minister Hugo de Jonge dit wel beloofde.

In grote delen van onze regio, zoals op Goeree-Overflakkee en delen van de Hoeksche Waard, liggen de locaties van Testen voor Toegang op soms wel meer dan een half uur rijden.

Zie hier onder een kaartje waar in onze regio de testlocaties te vinden zijn en hoelang jij moet rijden om er te komen.

Lees je dit bericht op je mobiel? Klik dan hier voor een mobiele versie van het kaartje.