Nachtelijke ontploffing beschadigt huis, maar bewoner slaapt rustig door

In de Nemelaersingel in Rotterdam-Beverwaard is in de nacht van donderdag op vrijdag een ontploffing geweest bij een woning. De voordeur, de kozijnen en de muur raakten beschadigd. De bewoner gaat uit van een gerichte actie.

De bewoner zelf merkte aanvankelijk niets van de ontploffing. "Ik lag te slapen, maar in de buurt werden mensen wakker. De voordeur van de buurman is door de knal open geblazen." De woning is van zijn moeder, waar hij tijdelijk met twee zoons verblijft.



De man zegt wel te weten wie er achter de explosie zit. Hij heeft een conflict met zijn ex-vriendin en haar vriend over hun woning in Zwijndrecht en de auto. "De nieuwe vriend heeft de voordeur al een keer beschadigd, mijn neefje verwond door met een blikje zijn bril stuk te gooien én hij heeft mij met de dood bedreigd."



De politie heeft volgens hem niet adequaat gereageerd. "Ze wilden niets met de aangifte wegens bedreiging doen. Twee dagen later is die ontploffing. Als ze direct hadden ingegrepen, was dit niet gebeurd." De Rotterdamse politie zegt op de hoogte te zijn van 'een vernieling aan een woning in de Nemelaersingel'. Er loopt onder meer een buurtonderzoek waarbij ook getuigen worden gezocht.