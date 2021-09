Wellicht zijn de zachte tonen van Mart Hoogkamers bescheiden internethit je ontgaan, dat is ze bij deze slagerij in Maasdam (helaas) niet gelukt. "We hadden een bedrijfsfeest met een dj, waar het nummer 'Ik ga zwemmen' gedraaid werd. Toen dachten we gelijk: daar moeten we wat mee", vertelt Barendrecht.

Een enorme hoeveelheid aan kruiden, ananas, munt, paneermeel en natuurlijk Bacardi verder, is de Bacardi Lemon-burger geboren. "We hebben het recept nog wel aan moeten passen hoor; de munt was in het begin toch wat te overheersend." Maar al met al zijn ze nu aardig tevreden over het exotische hapje. "Het zuurtje... dat geeft toch een andere smaak aan de creatie."

Geheim van de smid

Ondertussen wordt hard gewerkt aan een volgende lading burgers. "Ik heb ze woensdag voor het eerst gemaakt en er is nu al twaalf kilo doorheen gegaan." Ze zijn er zelf ook wel een beetje verbaasd over in Maasdam. "We proberen altijd nieuwe dingen, dat is ook gewoon leuk voor de klant." En of het een blijvertje is, dat bepaalt de klant.

De munt wordt ondertussen fijn gesnipperd, de kruidenmix ("Wat er precies in zit, zeg ik niet hoor. Dat is het geheim van de smid") wordt toegevoegd en het gehakt nog twee keer gedraaid. En het belangrijkste ingrediënt moeten we vooral niet vergeten: "De alcohol gaat eruit met het bakken, maar de smaak blijft. Het is maar goed ook dat de alcohol eruit gaat, anders ben je na het eten al kachel", grinnikt Barendrecht.

Internethit Ik ga zwemmen inspireert slager tot Bacardi Lemon-burger | Foto: Rijnmond

Op de barbecue

Van jong tot oud: in Maasdam zijn ze fan van de burger. "Ik heb er vijf, die gaan vanavond op de barbecue", zegt een klant. "Ik zag het voorbij komen op Facebook en dacht gelijk: wat een leuk idee, laten we het proberen." Een andere klant neuriet vrolijk de tonen van 'Ik ga zwemmen' terwijl hij op z'n beurt wacht. "De rest van het nummer ken ik niet", zegt hij lachend.

"Die Bacardi, daar houd ik wel van", laat een andere klant weten. "Jij wordt er dronken van", zegt zijn partner afkeurend. "Voor jou gaan we nog wel een keer een melkburger uitvinden."