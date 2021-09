Ook Rotterdam The Hague Airport versoepelt: anderhalve meter is niet meer verplicht

Lange rijen bij Rotterdam The Hague Airport | Foto: Floortje van Gameren

Nu de anderhalvemetersamenleving eindigt, versoepelt ook Rotterdam The Hague Airport de coronaregels. De plicht om afstand te houden verandert in een 'dringend advies'. Verder zijn bezoekers, ophalers en wegbrengers weer welkom in de terminal van de luchthaven.