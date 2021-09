Vrouwen leveren flink in bij echtscheiding; Elles moest haar huis verkopen en naar de Voedselbank, maar kwam er zelf uit

De nu 56-jarige Elles Menke vroeg in 2009 na een relatie van vijftien jaar de scheiding aan. Haar drie kinderen waren 8 , 11 en 13 jaar oud. Haar man wilde niet scheiden en ging er voor liggen. De twee belandden al snel in een vechtscheiding. Elles: “Ik heb zes rechtszaken aangespannen, kreeg meestal geen alimentatie en verloor steeds meer geld.”

Een lange onzekere periode brak aan. Omdat alimentatie onregelmatig en vaak pas na een nieuwe rechtszaak binnenkwam, moest Elles steeds rekeningen voorschieten. Op een gegeven moment werd het jongleren met rekeningen; welke ging ze wel en welke niet betalen. “Ik heb momenten van wanhoop gekend. Als je de rekening van je mobiel niet betaalt, dan krijg je een BKR-registratie. Dat wilde ik niet. Dus ik ging steeds meer achterlopen met de betalingen voor mijn huis. De bank nam daar uiteindelijk geen genoegen meer mee.” Het werd gedwongen verkoop, de bijstand en de Voedselbank.

De Voedselbank was een uitkomst toen Elles Menke in nood zat na haar echtscheiding | Foto: Rijnmond

Bijna dertig procent minder koopkracht

Zo ver komt het niet bij iedereen, maar veel vrouwen vallen hard terug in inkomen na de scheiding, zegt Tanja Traag van het CBS. Uit nieuw onderzoek in de periode 2014-2019 blijkt dat de koopkracht van vrouwen van 25 tot 60 jaar oud in het eerste jaar na een scheiding gemiddeld 29 procent was afgenomen, vergeleken met mannen.

Bijna dertig procent is veel. Vijf jaar na de scheiding is het verschil met de ex nog steeds ruim 20 procent. “Dat komt onder meer doordat het hogere inkomen van de man na een scheiding wegvalt in combinatie met, in mindere mate, het feit dat de vrouw na een scheiding het vaakst de kinderen in huis neemt”, legt Traag uit.

Olifant in de kamer

De koopkracht van de gescheiden vrouw die met een nieuwe partner gaat samenwonen, herstelt zich al snel. Vrouwen die alleen blijven, kunnen alleen meer uitgeven door meer uren te gaan werken. Tanja Traag: “Vrouwen die al werken, nemen er uren bij. Vrouwen die niet werken, gaan aan de slag. Maar ze werken doorgaans niet fulltime.” Daarmee staat er gelijk een olifant in de kamer. Want in Nederland werken (getrouwde) vrouwen vergeleken met vrouwen in bijvoorbeeld Zweden en Frankrijk relatief weinig of vooral parttime.

Een fors deel van de Nederlanders vindt nog steeds dat vrouwen beter voor de kinderen kunnen zorgen Tanja Traag, CBS

Het is een verschil in cultuur, zegt Tanja Traag van het CBS. "Er zit progressie in, maar nog steeds vindt een fors deel van de Nederlanders dat vrouwen beter voor de kinderen kunnen zorgen." En ‘dus’ dat vrouwen thuis moeten blijven. “Stellen gaan aan de keukentafel zitten, zeggen in een moment van romantiek ‘wat van jou is, is ook van mij’ en maken een rolverdeling. Die maken ze samen, maar zo werkt het niet als ze uit elkaar gaan. Er wordt veel gescheiden en dat moet iedereen zich realiseren.”

Vrouwen verliezen bijna een derde van hun besteedbare inkomen in het eerste jaar na de scheiding | Foto: Pixabay

Scheiden in de Rijnmondregio

Een op de drie huwelijken in ons land eindigt in een echtscheiding. In Groot-Rijnmond gingen volgens het CBS vorig jaar 2356 stellen uit elkaar, 0.87% van het landelijk totaal en bijna 40% van het aantal scheidingen in de provincie Zuid-Holland (5893). Alleen al in Rotterdam ging het om 1040 echtparen, een aantal dat sinds 2015 overigens wel daalt.

De cijfers zijn niet één op één tegen elkaar af te zetten, maar Rotterdam staat landelijk ook op de tweede plaats in de lijst van huishoudens met een langdurig laag inkomen. Tanja Traag waarschuwt dan ook: “Omdat veel vrouwen al geen eigen inkomen hadden tijdens hun huwelijk, eindigen ze na de scheiding door het wegvallen van het salaris van de man in armoede. Dat betekent vaak ook dat kinderen in armoede eindigen.”

'In Rotterdam werken veel getrouwde vrouwen niet'

Rebecca Weisz-Hertsworm is advocaat Familierecht in Rotterdam. Zij komt de traditionele rolverdeling regelmatig tegen in haar praktijk, vertelt ze. “Veel vrouwen in Rotterdam werken niet. Hun financiële situatie na de scheiding heeft volgens mij dan ook te maken met de beginsituatie.” Dat is hun positie op de arbeidsmarkt en of de vrouwen al werkten voor hun huwelijk.

Als je alimentatie meetelt, komen mannen er juist niet altijd goed uit bij een scheiding Advocaat Familierecht Rebecca Weisz-Hertsworm

Weisz-Hertsworm staat op dit moment vooral mannen bij in scheidingszaken en vindt dat het CBS-onderzoek geen volledig beeld geeft van de situatie. “In dit onderzoek is alimentatie helemaal niet meegenomen. Als je dat meetelt, komen vrouwen er vaak beter uit en komen mannen er juist niet altijd goed uit bij een scheiding.” Eerder onderzoek van het CBS bevestigt dat de inkomensverschillen na verrekening met alimentatie ‘iets kleiner worden’.

Elles Menke | Foto:

De inkomensval overviel ook Elles Menke uit Dordrecht. Ze belandde na de scheiding in de bijstand en was korte tijd aangewezen op de Voedselbank. Omdat haar ex woest was dat ze wilde scheiden, werkte hij nergens aan mee. Was het inkomen van het echtpaar 'goed', zoals Elles het noemt, ze bleef met weinig achter na de scheiding. “Hij had het liefst gezien dat ik direct was vertrokken zonder iets mee te nemen en zo in een flatje was getrokken.”

Een paar jaar was het echt afzien, blijkt uit haar verhaal. Toen ze voor elke cent alimentatie en medewerking van haar ex-man bij de rechter moest knokken, was het voor Elles duidelijk dat ze op zichzelf was aangewezen. Ze had daarnaast de zorg voor twee van haar drie kinderen. “We hadden een traditioneel huwelijk en ik vond dat heel normaal. Ik ben 56 en opgevoed in een tijd waarin de moeder thuisbleef. Dus ook ik zorgde voor de kinderen en het huis, hij voor het inkomen.” Dat wereldbeeld werd ingewikkeld toen de twee uit elkaar gingen, legt Elles uit ter verdediging van haar ex-man. “Er was co-ouderschap, maar hij was er helemaal niet aan gewend om voor de kinderen te zorgen. En kinderen zijn onvoorspelbaar, dat veroorzaakte veel stress bij hem en bij de kinderen.”

Maak je eigen pad, focus je op je eigen ontwikkeling en niet die van je partner Elles Menke

Het keerpunt kwam voor Elles bij de zesde rechtszaak. “Het ging maar door en ik merkte dat het geruzie niet goed was voor de kinderen.” Geen alimentatie betekende dat ze moest zorgen dat ze zichzelf en haar kinderen kon onderhouden, realiseerde ze zich. Leren werd daarbij het toverwoord en de Dordtse kan het iedereen adviseren, gescheiden én getrouwde vrouwen.

Schouders eronder

Voor haar huwelijk had Elles een hbo-functie in het sociaalpedagogisch werk. Toen de kinderen kwamen werkte ze een aantal jaren niet. Te midden van de tumultueuze scheiding, zette ze de schouders eronder en ging terug naar de schoolbanken, met steun overigens van een zogeheten ‘bijstandsregisseur’.

Ze voltooide zo'n vijf trainingen en opleidingen. “Ik wilde terug naar mijn hbo-niveau van voor onze relatie. Je kunt wel als verkoopster aan de slag gaan, maar ik ging ervan uit dat ik daar niet meer uit zou komen. Nu heb ik een fulltimebaan op mijn eigen niveau. En nog goed betaald ook”, voegt ze tevreden toe.

Ze werkt bij FamilySupporters Drechtsteden. Daar krijgt ze vanwege haar ervaringen met de scheiding vaak complexe zaken toegewezen. "Ik adviseer iedereen om zich te focussen op de eigen toekomst. Maak je eigen pad en zorg dat je je broek kunt ophouden, het is je eigen verantwoordelijkheid. Geef dat aan je kinderen mee. Ik merk dat die vaak dan veel minder problemen hebben met een scheiding."

Elle Menke ging terug naar de schoolbanken en kan het iedereen aanraden, ook getrouwde vrouwen | Foto:

Elles is van het doorpakken. “Na je scheiding kom je in een bubbel. Het beheerst je hele leven en levert een hoop ballast op." Dat gebeurt in een periode dat je rouwt om een mislukte relatie waarbij je vaak ook nog te maken hebt met anderen die bescherming nodig hebben: de kinderen. Dan kan het soms beter zijn om even pas op de plaats te maken, zegt Elles. “Misschien moet je op zo'n moment het verlies van koopkracht even voor lief nemen.”

Vrouw staat nog steeds op achterstand

Ze benadrukt dat een scheidingsprocedure ook ingewikkeld is. Opeens heb je met allerlei partijen van buiten te maken. Advocaten bijvoorbeeld. Die zetten je tegenover je ex. Soms jarenlang, vertelt Elles. “Verdriet over de scheiding wordt boosheid. En dan worden er ook nog tal van instanties ingeschakeld als er kinderen in het spel zijn zijn. Er is op zo’n moment geen ruimte in je hoofd om je ook nog bezig te houden met een baan zoeken."

Het ontbreekt aan visies op vrouwen, hun zelfstandigheid en hun positie op de arbeidsmarkt Elles Menke

De samenleving werkt overigens niet echt mee, benadrukt ze. De rechten van vrouwen zijn ook in 2021 nog steeds niet altijd gelijk aan die van mannen. Zo worden vrouwen vaak slechter betaald dan mannen voor dezelfde functie. Op zo’n moment is het niet eerlijk als je in scheidingskwesties dezelfde eisen stelt aan vrouwen en mannen, vindt Elles. “Het ontbreekt echt aan visies op vrouwen, hun zelfstandigheid en hun positie op de arbeidsmarkt.”

Elles heeft het allemaal meegemaakt en heeft het zelf opgelost. Toen ze als gescheiden vrouw een paar jaar niet werkte, deed ze vrijwilligerswerk. Ze zette in werkgroepen haar scheidingservaringen in, sprak er over in de Tweede Kamer, gaf lezingen, zette mede het platform geldenzo.nl op voor mensen in scheiding en was gastdocent op de Hogeschool Drechtsteden. Op die manier bouwde ze een flink netwerk op, wat ze iedere vrouw ook dringend aanraadt.



Vijftig euro meer dan een uitkering

Elles Menke gaat van haar eigen kracht uit en gelooft dat meer vrouwen dat moeten doen. Ze is echt niet de enige, wil ze nog wel even kwijt. Er zijn genoeg vrouwen die flink aanpoten, vaak heel onopvallend: "Ik zie hele sterke vrouwen. Ze zetten de schouders eronder, werken vaak in de zorg. Dat doen ze fulltime en ze krijgen dan net iets meer dan 50 euro dan een uitkering. Maar ze doen het..."

Tips

Wat kunnen vrouwen binnen en buiten het huwelijk doen om zelf stevig in de schoenen te staan?

- Focus je op je eigen pad, op je eigen ontwikkeling. Ook tijdens je huwelijk of als je samenwoont. Wat kun je, doe daar iets mee zodat je hoe dan ook altijd zelfstandig kunt zijn. Volgens Elles kan dat betaald werk zijn, maar ook vrijwilligerswerk.

- Ben je gescheiden, ga vooral niet achterover leunen. Wat kun je wel, wat denk je dat je niet kan. Breid je netwerk uit, desnoods met vrijwilligerswerk.

- Ga leren!

- Zet je kinderen op één en denk goed na hoe de zorg voor de kinderen verdeeld wordt. "Zorg dat je voor hen het beste uit jezelf haalt. Je hebt meer kracht dan je denkt."

- Besef als overheid dat niet alleen de vrouw verantwoordelijk is voor haar toekomst. Wat gaat er bijvoorbeeld mis op het gebied van gelijke beloning.