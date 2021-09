Het weer van vandaag: eerst bewolking, later meer zon

Vandaag begint de dag in het Rijnmondgebied met veel bewolking, maar het blijft wel droog. In de loop van de dag, en dan met name vanmiddag, komt de zon geleidelijk vaker tevoorschijn. Omdat we ons in warme lucht bevinden kan de temperatuur dan toch nog uiteindelijk uitkomen op 22 graden. De wind waait zwak tot matig en komt uit richtingen tussen zuidwest en zuidoost. Vanavond en vannacht worden de opklaringen breder en blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 13 en de zuidoosten wind waait zwak tot matig.