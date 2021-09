Nieuwe coronamaatregelen vandaag: eind aan 1,5-meterregel, wel coronapas

Vandaag is het zover: de anderhalvemeterregel wordt losgelaten en ook het thuiswerkadvies verdwijnt. Daar staat tegenover dat een coronatoegangsbewijs (CTB) nodig is voor de meeste horeca en voor evenementen.

Iedereen vanaf 13 jaar moet nu een coronapas laten zien in alle horecagelegenheden, behalve in afhaalrestaurants. De Kamer dwong vorige week ook af dat zo'n QR-code niet nodig is op terrassen. Bezoekers van terrassen moeten wel een CTB laten zien als ze binnen naar de wc willen. Ook bij evenementen, festivals, concerten en professionele sportwedstrijden moet de coronapas worden getoond. Dat geldt ook voor kunst- en cultuurinstellingen, zoals bioscopen en theaters.

Het CTB geldt als bewijs dat mensen zijn gevaccineerd, onlangs negatief getest of hersteld zijn van covid-19. Mensen zonder coronapas kunnen zich gratis laten testen voor een QR-code waarmee ze toegang kunnen krijgen. Gemeenten hebben hiervoor extra geld gekregen van de overheid. Horeca-uitbaters en organisatoren van evenementen en sport- en cultuuractiviteiten moeten de coronapas samen met het identiteitsbewijs controleren. Daarvoor wordt de app CoronaCheck Scanner beschikbaar gesteld.

Sluitingstijd

Het maximale aantal bezoekers en de verplichte sluitingstijd wordt afgeschaft voor evenementen buiten en voor evenementen binnen met een vaste zitplaats. Supporters in (voetbal)stadions mogen vanaf dit weekend met onbeperkte aantallen naar binnen, als ze een coronapas kunnen laten zien.

Bij evenementen binnen zonder vaste zitplaats, zoals een concert, mag maximaal 75 procent van de reguliere bezoekers naar binnen. Hier geldt een verplichte sluitingstijd om 00.00 uur. Ook meerdaagse evenementen zijn weer toegestaan, onder voorwaarde dat bezoekers elke 24 uur hun coronapas laten zien. De horeca kan weer gaan draaien op maximale capaciteit en ook de zitplaatsverplichting vervalt. De sluitingsperiode tussen 00.00 en 06.00 uur blijft wel.

Ook discotheken en clubs mogen weer open, maar tot maximaal 00.00 uur. Voor de nachthoreca en ongeplaceerde evenementen met een capaciteitsbeperking werkt het kabinet aan steunmaatregelen.

Scholen en werkplekken

Op middelbare scholen, mbo's en in het hoger onderwijs zijn mondkapjes niet meer verplicht bij verplaatsingen binnen het gebouw. Ook vervalt op basisscholen de quarantaineplicht voor hele klassen wanneer één leerling positief test op het coronavirus. Alleen de besmette leerling en eventueel de nauwe contacten van die leerling kunnen dan geen fysiek onderwijs krijgen.

Ook het thuiswerkadvies verdwijnt. De nieuwe slogan wordt: "Thuiswerken als het kan, op het werk wanneer het nodig is". Tot vandaag gold de stelregel: "Werk thuis, tenzij het niet anders kan."

Coronatoegangsbewijs

Demissionair minister De Jonge wil ook kijken of er een wetswijziging doorgevoerd kan worden, waarmee de coronatoegangspas in de zorg ingezet kan worden. De Jonge wil zorginstellingen er niet toe verplichten om de pas te gebruiken.

Ook in andere sectoren zou het coronatoegangsbewijs een praktisch middel kunnen zijn, denkt hij. Samen met de vakbonden en de werkgevers wil hij bekijken of dat een optie is.

Nog niet duidelijk is hoelang de coronatoegangsbewijzen zullen worden ingezet. Het kabinet wil rond 1 november een nieuw besluit nemen.