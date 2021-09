Excelsior Maassluis en Barendrecht te volgen in Zuid-Holland Sport

De wedstrijden van tweede divisionist Excelsior Maassluis en derde divisionist Barendrecht zijn vanmiddag live te volgen in Zuid-Holland Sport. Beide ploegen proberen een mooie bekerweek een passend vervolg te geven.

Beide regioclubs plaatsten zich deze week namelijk voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Excelsior Maassluis had tegen derde divisionist OFC een verlenging nodig en won uiteindelijk met 0-2. Vandaag staat voor de Maassluizers de uitwedstrijd tegen Scheveningen op het programma, de club waar oud-Feyenoorder Lex Immers deze zomer neerstreek. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

Op datzelfde tijdstip trapt op een niveau lager ook Barendrecht af tegen de amateurs van Ajax. Waar het in de competitie nog niet loopt met slechts twee punten uit vijf wedstrijden, was er in de beker wel succes voor Barendrecht. Scheveningen werd met 3-0 verslagen.

Overige wedstrijden in Zuid-Holland Sport

Rijnsburgse Boys - Spakenburg (15:00 u)

Quick Boys - Noordwijk (15:00 u)

Zuid-Holland Sport is tussen 14:00 en 18:00 uur hieronder te beluisteren.