Verdachte bommelding aangehouden bij metrostation Slinge

Metrostation Slinge, in Rotterdam-Zuid, is ontruimd, omdat een persoon gedreigd heeft daar een bom te laten ontploffen. Wie de melding deed, wil de politie niet zeggen.

De politie heeft een verdachte aangehouden. Om wie het gaat, is niet bekendgemaakt. Agenten kwamen na de melding snel naar het station toe, maar konden geen explosief vinden. Er is onder andere met een helikopter gezocht. Het metrostation was een tijd lang afgesloten, maar is weer open voor reizigers.