Goeree-Overflakkee krijgt keurmerk 'Groene Strand' dankzij inzet om natuur te herstellen

Op het strand bij de vuurtoren in Ouddorp vertelt Lotte Blanken van het Zuid-Hollands Landschap wat een Groen Strand is. "Groene stranden zijn stranden waar we meer werken aan natuur en natuurbeleving. Door de drukte op de stranden merken we dat we er goed mee moeten omgaan." Broedende vogels, zoals de bontbekplevier, kiezen zowel de drukke als de rustige stranden uit om te broeden. "De inzet voor vrijwilligers om die te beschermen is dan heel belangrijk."

Geert Faasse is bestuurslid van de Vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree Overflakkee en lid van de werkgroep strand en zee. Samen met het Zuid-Hollands Landschap zijn ze bezig om het project van de groene stranden te realiseren. Een van de activiteiten binnen dit project is het geven van voorlichting. Dit wordt gedaan met objecten die op het strand zijn aangetroffen. "Alles wat je ziet is hier van het strand gekomen, zoals een noordzeekrab, wulken, sponzen, allerlei soorten schelpen, maar ook steenkool van vergane stoomschepen."

Voordat een strand een Groen Strand kan zijn, zitten er een aantal criteria aan verbonden. Voorlichting geven is daar een onderdeel van, maar ook niet machinaal reinigen, vertelt Faasse. "Als je een strand machinaal reinigt is het een mooi wit strand, maar dan is het een ecologische woestijn. Als een strand niet-machinaal gereinigd wordt, blijven de wieren liggen, dan komen er strandvlooien op af en keren de vogels terug."

Vrijwilligers van het Groene Strand Flakkee | Foto: Rijnmond

Kwetsbare broedende vogels

Officieel moet het strand van Goeree Overflakkee nog een Groen Strand worden, dat gebeurt op 29 september. De mogelijkheid bestaat wel dat er stukjes van het strand worden afgesloten. "Dit kunnen we doen om wat rust te geven aan de strandvogels om te broeden. Dit is hun plek om te broeden. Dat kan bijvoorbeeld midden op het wandelpad van het strand zijn", vertelt Blanken. Daarnaast is er nog iets anders dat de vogels kwetsbaar maakt. "De eitjes zijn echt heel klein met een schutkleur, die zie je ook niet. Een wandelaar met een hond kan er per ongeluk zo opstaan. Of ze kunnen de vogels verjagen waardoor het ei niet uitgebroed wordt."

Niet iedereen heeft begrip voor het initiatief en de uitvoering daarvan. "Dat merken we met name bij hondenbezitters. Het idee dat leeft is dat honden de dieren op het strand niet verstoren, dus daar hebben we weleens discussies over. Maar verder helpt het als voorlichting geven, want mensen staan hier niet bij stil", zegt Anne Los van Natuurmonumenten.

De vuurtoren op Ouddorp | Foto: Rijnmond

Strand van peper en zout

Jarenlang werd het strand op Goeree Overflakkee machinaal geruimd. Het is er zo schoon, dat natuurlijke begroeiing ook is opgeruimd, waardoor er alleen maar zand ligt. "Het lijkt wel peper en zout", zegt Faassen. "Zie jij een schelp? Op een paar stukjes schelpen na zie je die niet." Bij de vloedlijn is dat totaal anders. Bij het water liggen er meerdere veren, schelpen en hier en daar wat zeewier.

Als gevraagd wordt hoe strand er over 10 jaar uit moet zien, zegt Los: "Ik hoop dat het strand er zo mooi uit ziet dat iedereen er plezier in heeft, zowel de natuur als de mensen die er verblijven."