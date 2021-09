Deze onderzoekers vertellen over hun passie in de strijd tegen corona

Voor de tweede keer was -ie weer geopend: het Science Hotel in Rotterdam. De plek, waar het grote publiek kon meekijken naar de presentaties van onderzoekers en medici van het Erasmus MC. Vlak voordat ze het podium betraden in de Schiecentrale, vertelden ze openhartig over hun onderzoekswerk in het programma 'De Verdieping'.

Onderzoekster Gizal Nakshbandi volgt ex-covidpatiënten met een speciale app: mensen kunnen thuis zelf hun longfunctie meten en dat via een app versturen. 'E-Health' wordt het ook wel genoemd. En dat is slechts het begin van patiënten-monitoring. Het belang van onderzoek naar ex-covidpatiënten wordt benadrukt door onderzoeksleider en longarts Merel Hellemons: ook zij volgt ex-patiënten, gedurende twee jaar. Daarbij komt veel meer bij kijken dan alleen de medische status: wat betekent het ondergaan van covid-19 voor het geestelijk welzijn? Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van covid? "We weten zoveel nog niet. Covid is nieuw. Door langdurig onderzoek komen we erachter wat eigenlijk de impact is op je lichaam".

17 miljoen immunologen

Voor immunoloog Virgil Dalm was de afgelopen periode óók een ware rollercoaster. Wat betekent corona voor je afweersysteem? En hoe reageren mensen met een verminderd afweersysteem op het coronavaccin? "Je kreeg op gegeven moment 17 miljoen 'immunologen' in dit land. Ik vind het belangrijk om aan het grote publiek te vertellen waar ik en mijn collega's eigenlijk mee bezig zijn".

Dat beaamt wetenschapsvoorlichter en directeur van de 'Science Gallery'. Het is volgens hem goed om te weten hoe belangrijk onderzoek is voor de medische wetenschap. "Het Erasmus MC speelt in de Champions League, wat dat betreft. Ook in het buitenland blijft ons werk niet onopgemerkt".

Vrijdag was dus de tweede editie van het Science Hotel. Maar er is vanaf nu ook de 'Science Gallery' in de openbare ruimte van het Erasmus MC, waar wetenschap, kunst, de maatschappij en onderwijs bij elkaar komen. Meer informatie vind je hier.