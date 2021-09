Slordig Feyenoord O18 scoort in slotfase en wint stadsderby van Sparta O18

Na een weinig verheffende eerste helft waarin al over en weer kansen werden gemist, ging dit in de tweede helft rustig door. Feyenoord maakte het zichzelf daarbij ontzettend lastig door veelvuldig balverlies te lijden. Sparta kwam er daardoor regelmatig gevaarlijk uit. Scoren deed de ploeg van Dolf Roks echter niet en aan de andere kant zag Melvin Boel pas laat uitblinker Jaden Slory - zoon van Andwelé Slory - de 1-0 binnenschieten.

Bekijk hieronder een korte samenvatting van Feyenoord O18-Sparta 018. Tekst gaat verder onder de video.

Sparta kon de rug na deze klap niet meer rechten en gaf in de absolute slotfase nog een onnodige strafschop weg die door verdediger Milan Hokke werd binnengewerkt. Ondanks de overwinning was trainer Melvin Boel echter niet heel tevreden. "Twee weken geleden verloren we van AZ (2-3, red.) met goed voetbal en vandaag win je met slecht voetbal. Als je het dan aan mij vraagt, gezien de ontwikkeling van het team die centraal staat, heb ik toch liever het betere voetbal", aldus Boel, met wie we ook spraken over zijn ambities en de veranderingen binnen de Feyenoord Academy sinds de komst van Arne Slot.

Bekijk hieronder het hele interview met Feyenoord O18-trainer Melvin Boel. Tekst gaat verder onder de video.

16-jarige aanvoerder en Roks over Hugo Borst

Een van de leiders van Feyenoord onder 18 is Mike Kleijn, die een opvallende verschijning is. De 16-jarige Bredanaar is namelijk al aanvoerder van het team en ontpopt zich ondanks zijn jongere leeftijd als leider onder leeftijdsgenoten die net iets ouder zijn. Toch probeert de jonge linkshalf nuchter te blijven onder zijn groei. "Natuurlijk droom je van het eerste, maar eerst moet ik mijzelf hier nog bewijzen en daarna in de onder 21 voordat ik daar aan mag denken. Stap voor stap moet het gaan."

Bekijk hieronder het hele gesprek met de 16-jarige Mike Kleijn. Tekst gaat verder onder de video.

Aan de andere kant was er de teleurstelling bij Dolf Roks en Michel Breuer, samen verantwoordelijk voor Sparta O18. Ook kwamen de uitspraken van Hugo Borst ter sprake, die begin deze maand pleitte voor een serieuze inkrimping van de Sparta-jeugd. Roks doet de uitspraken af als totale onzin: "Ik heb het gelezen, maar dacht: het zal wel. Dan moet je hier komen en met de mensen spreken en de spelers bekijken, maar dit sloeg nergens op."

Bekijk hieronder het hele interview met Sparta O18-trainer Dolf Roks.