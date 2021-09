Boekt Feyenoord de derde overwinning in een week tijd? Volg het duel met NEC live op Radio Rijnmond

De uitzending van Radio Rijnmond Sport begint om 20:00 uur op 93.4 FM, met presentator Dennis Kranenburg. In De Kuip zorgen Dennis van Eersel en Sinclair Bischop voor het vertrouwde commentaar bij Feyenoord-NEC. De uitzending is ook te volgen via een livestream die later in dit bericht verschijnt.

Feyenoord-rechtsback Marcus Pedersen moet het duel met NEC zaterdag aan zich voorbij laten gaan. De Noor heeft afgelopen week een kleine blessure opgelopen, zo vertelde trainer Arne Slot vrijdag op de persconferentie. Lutsharel Geertruida zal zijn vervanger zijn in de basis van Feyenoord.

In onze uitzending van FC Rijnmond opperde oud-Feyenoorder Ali Boussaboun vrijdag voor Cyriel Dessers in de spits tegen NEC. "Helemaal als Linssen last heeft van zijn hamstring, dat is een potentiële blessure."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl