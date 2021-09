Feyenoord verspeelt voorsprong, komt in de problemen, maar trekt krankzinnig duel met NEC alsnog naar zich toe

Het was 581 dagen geleden dat De Kuip voor het laatst volledig gevuld mocht zijn op een zaterdagavond. Toen, op 22 februari 2020, werd door Feyenoord een zwaarbevochten 2-1 zege geboekt op Fortuna Sittard. Zwaarbevochten was het deze zaterdagavond tegen NEC opnieuw, al leek er aanvankelijk nog weinig aan de hand.

Feyenoord begon weliswaar ietwat weifelend, maar trok het initiatief snel naar zich toe. Daarbij werd het enigszins geholpen door een vroeg gegeven penalty. NEC-doelman Mattijs Branderhorst haalde Guus Til onderuit, waarna scheidsrechter Joey Kooij gedecideerd naar de stip wees. Orkun Kökcü benutte het buitenkansje. Niet veel later was het opnieuw raak. Een fraaie dieptepass van Marcos Senesi werd door Luis Sinisterra feilloos binnen geschoten.

Tweede adem

Waar NEC op dat moment rijp leek voor de slacht, bleken de Nijmegenaren over een tweede adem te beschikken. Nadat eerst oud-Spartaan Elayis Tavsan al dichtbij was, kwam NEC via een doelpunt van Magnus Mattsson ook daadwerkelijk dichterbij. De Deense spits was het eindstation van een goed lopende aanval.

Daar bleef het niet bij, want dankzij geschutter van Tyrell Malacia - de linksback probeerde Edgar Barreto uit te spelen op de achterlijn, maar raakte de bal kwijt - kwam NEC zelfs langszij. De voorzet van de 37-jarige Paraguayaan werd vervolgens door Jonathan Okita klaargelegd voor Cas Odenthal, die raak schoot.

Van vooraf aan

Feyenoord moest zodoende bij aanvang van de tweede helft weer van vooraf aan beginnen. Maar scherp uit de kleedkamer kwam Feyenoord allerminst. Tavsan kreeg al na luttele seconden een grote kans. Hij schoot over, maar het was opnieuw een waarschuwing voor de Rotterdammers. Die waarschuwing werd ter harte genomen. Feyenoord voerde de druk op, wat resulteerde in mogelijkheden voor Kökcü en Malacia. Laatstgenoemde raakte met een vlammend schot de paal.

Uitgerekend oud-Feyenoorder Calvin Verdonk, die amper een minuut in het veld stond, schoot NEC een kwartier voor tijd op voorsprong. Feyenoord moest vervolgens alle zeilen bijzetten om niet tegen een smadelijke nederlaag aan te lopen. Een blamage werd voorkomen door Guus Til, die allereerst een corner van Orkun Kökcü achter Branderhorst kopte en een minuut voor tijd ook de vierde Feyenoord-treffer voor zijn rekening nam. In de absolute slotfase maakte Cyriel Dessers aan alle onzekerheid een eind en bepaalde de einduitslag met een droge knal, na een mooie wegdraaiende actie, op 5-3.

Feyenoord - NEC 5-3 (2-2)

14' Orkun Kökcü (strafschop) 1-0

17' Luis Sinisterra 2-0

32' Magnus Mattsson 2-1

44' Cas Odenthal 2-2

74' Calvin Verdonk 2-3

80' Guus Til 3-3

89' Guus Til 4-3

90+2' Cyriel Dessers 5-3

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kökcü (90+3' Hendriks), Til, Toornstra (67' Aursnes); Jahanbakhsh (67' Dessers), Linssen, Sinisterra