Trefzekere Til over bizarre slotfase Feyenoord-NEC: 'Het stadion helpt ons ontzettend'

Guus Til juicht na een van zijn treffers in de slotfase tegen NEC | Foto: Yannick Verhoeven/Orange Pictures

Guus Til maakte in de bizarre slotfase van de wedstrijd van Feyenoord tegen NEC (5-3) twee belangrijke goals. Hij was verantwoordelijk voor de 3-3 en maakte kort voor tijd ook 4-3 in de volle Kuip. “Bizar, ik moet ook zeggen dat er wat geluk bij zit. Het stadion helpt ons ontzettend.”