Slot na Feyenoord-NEC: 'Door de supporters en het karakter van het team hebben we uiteindelijk nog gewonnen'

Of Slot het duel van zaterdag ook ervoer als een achtbaan van emoties? "Uiteindelijk wel, vooral voor het einde", aldus Slot. "Maar daarvoor wat minder. Ik denk dat we wel goed begonnen, maar dat er ook een grote fase was dat we redelijk onmachtig waren. Voornamelijk na de 2-2. We hebben in de tweede helft wel geprobeerd met heel aanvallend spel om kansen te creëren, maar dat lukte maar heel mondjesmaat."

Dat had volgens de trainer deels te maken met de mindere vorm van zijn buitenspelers, maar ook met de spelopvatting van NEC. "We hadden vooral last van de speelwijze van de tegenstander, die met vijf man achterin stonden met een lijn van vier man net daarvoor. Daar kwamen we moeilijk doorheen. Als je dan wat gaat forceren, dan weet je dat de tegenstander vanuit de omschakeling gevaarlijk kan worden. Maar we konden niet anders dan aanvallend te blijven spelen, want we hadden geen voorsprong. We moesten wel risico blijven nemen."

Tekst gaat verder onder het hele interview met Arne Slot.

Scoringsdrift Til

Dat resulteerde uiteindelijk in een 5-3 zege. De doelpunten werden gemaakt door vier verschillende spelers. Een fijne wetenschap voor Slot, die weet dat Feyenoord de beschikking heeft over veel spelers die een doelpunt kunnen maken. Naar Guus Til, de maker van de derde en vierde Feyenoord-treffer, ging andermaal de meeste aandacht uit. De enorme scoringsdrift van Til, wiens teller dit seizoen al op elf doelpunten staat, verrast ook Slot.

"Ik heb met Guus gewerkt toen hij 10, 11, 12 doelpunten maakte bij AZ. Ik wist dat hij een x-aantal goals zou maken, maar los van zijn goals... Als je ziet wat hij vandaag geleverd heeft, dat is werkelijk ongekend. Ook als je 3-2 achter komt, heeft hij het vermogen om te blijven gaan. Maar wat hij vooral ook brengt in dit team is een ongelofelijke wilskracht en loopvermogen als de tegenstander de bal heeft."