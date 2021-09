Oppermachtig Sliedrecht Sport onderstreept suprematie met vijfde Supercup op rij

Voor het eerst sinds anderhalf jaar was er publiek welkom in sporthal De Basis in Sliedrecht. Zo'n 300 toeschouwers zagen een spannende eerste set. In de slotfase schakelde de ploeg van Vera Koenen een tandje bij en won het de eerste set met 25-22.

Met Vera Mulder als enige nieuweling in de ploeg stond Sliedrecht Sport in de gehele tweede set aan de leiding. Uiteindelijk was de setstand 25-21. In de laatste set was er helemaal geen spanning weer. Met 25-15 was de vijfde Supercup op rij een feit. Alweer een prijs voor Sliedrecht Sport dat door een goed beleid en een hogere begroting dan de concurrentie weinig tegenstand heeft in Nederland. Dat bleek ook zaterdagavond. Toch was de vreugde bij speelster Eline de Haan er niet minder om.

"We hebben hiervoor keihard gewerkt. We hebben ons eigen niveau gehaald, ook al was Apollo enorm gebrand voor deze wedstrijd. Vandaar ook die ontlading. Mensen gaan er maar vanuit dat wij zomaar alles winnen. Maar wij weten hoeveel energie wij erin steken en dat is niet zomaar niks."

Voor Vera Koenen is het haar vierde jaar als coach van Sliedrecht Sport en ook haar vierde Supercup. Zij erkent de suprematie van Sliedrecht en wil dit seizoen ook Europees meer succesvol zijn.

"Ik had niet gedacht dat wij nu al zover waren. We zijn drie of vier speelsters kwijtgeraakt en we hebben een nieuwe opzet gekozen, waarbij we met meerdere opstellingen kunnen spelen. Dat betekent dat je normaliter minder stabiel bent. Daarom is het extreem knap hoe wij ons vanavond staande hebben gehouden.

Het zegt ook wat over de wil en de energie van onze meiden. En wij weten wat er voor nodig is om finales te spelen. Ik probeer al jaren mee te geven dat ze lef moeten tonen. Niemand wint een oorlog met laf volleybal en half die ballen raken. Gewoon hoog en hard raken in plaats van nadenken om geen fout te maken. Dat is het verschil, ook vanavond."