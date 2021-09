Het weer van vandaag: warm met kans op een bui

Vandaag wordt een warme dag in het Rijnmondgebied met temperaturen die vanmiddag kunnen oplopen naar 21 graden langs de kust tot lokaal 24 graden in het oosten van de regio. Daarbij zijn er zonnige perioden, maar soms ook wolken(velden) en kan er lokaal een bui vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit richtingen tussen zuid en zuidwest.

Vanavond en vannacht kan er eerst nog een bui vallen, verder wisselen wolken en opklaringen elkaar af en daalt het kwik naar ongeveer 15 graden. Er staat maar weinig wind.

Morgen passeert er een storing onze regio, in de ochtend raakt het al snel helemaal bewolkt en tegen de middag volgt van het zuidwesten uit regen. In de namiddag en avond wordt het droog en klaart het op. De temperatuur komt morgen nog uit op ongeveer 20 graden. De wind is zuidelijk, draait in de middag naar het westen, en neemt toe naar matig boven land en (vrij) krachtig aan zee, kracht 4 tot 6bft.

Na weekend wisselvallig weer

Dinsdag meest droog met zonnige perioden en een temperatuur van 18 graden. Vanaf woensdag volgt een overgang naar wisselvallig herfstweer met regelmatig regen of enkele buien, meer wind en wordt het frisser.

Tussen 21 en 30 september bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 18,3 graden en de minimumtemperatuur 10,0 graden. Er valt gemiddeld 30,0 mm neerslag.