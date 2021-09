Schoten gelost in Oostvoorne, meerdere kogelhulzen aangetroffen

Die avond kreeg de politie rond 22.30 uur een melding dat er vanuit een auto geschoten zou zijn. De melder gaf aan dat hij een bestuurder en bijrijder had gezien in een lichtgrijze of gele Fiat Uno. De bijrijder zou met het wapen in de lucht in hebben geschoten. Ter plaatse trof de politie meerdere kogelhulzen aan.

De aanleiding van het schietincident is niet bekend. Mensen die het voertuig herkennen of meer informatie hebben over dit schietincident, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.