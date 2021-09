Henk Fraser spreekt van een off-day bij Sparta na de ruime 4-0 nederlaag tegen SC Cambuur: 'Maar ik blijf realistisch'

Henk Fraser over Sparta-Cambuur (0-4): 'Het was vandaag een off-day voor ons'

De 4-0 thuisnederlaag tegen promovendus SC Cambuur kwam ook bij Sparta-trainer Henk Fraser hard aan. Ondanks dat hij erg teleurgesteld was, benadrukt de trainer van de Kasteelclub dat hij realistisch naar zaken kijkt. "Ik ben er verantwoordelijk voor, dat is het belangrijkste. Maar ik vind dat de jongens er alles aan gedaan hebben."

"Ik denk dat Cambuur uitstekend gebruik heeft gemaakt van zaken die bij ons tegen zaten of niet goed werden uitgevoerd", vat Fraser het verloren duel samen. De trainer van Sparta zegt dat zijn ploeg samen met nog zes andere teams moet gaan strijden om lijfsbehoud in de eredivisie. Daar is SC Cambuur er eentje van, aldus Fraser. De Friezen gingen in tegenstelling tot Sparta volgens hem wel goed met de weinige kansen om. "Het heeft ook deels met kwaliteit te maken", zegt Fraser, die de rode kaart van Aaron Meijers voor natrappen 'niet slim' vond.

Het ruimte verlies van Sparta is volgens Fraser verklaarbaar. "Natuurlijk is het pijnlijk. Maar als je naar het wedstrijdverloop kijkt, dan denk ik dat het geflatteerd is. Zeker als je kijkt naar de kansenverhouding. Cambuur heeft het gewoon goed afgemaakt. Het is een logisch verhaal." Fraser vindt dat zijn spelers zeker geknokt hebben. "Het was alleen niet goed genoeg."

Fraser wil de nederlaag niet goed praten. "Ik ben altijd realistisch. Dit soort uitslagen is vervelend en mag niet. Maar als je kijkt naar het wedstrijdverloop en naar de oorzaken hiervan, dan ben ik bang dat dit wel eens kan voorkomen." Het ontbrak Sparta tegen Cambuur aan een doelpunt, benadrukt Fraser. "Dat is het belangrijkste wat we vandaag misten. Ondanks dat je geen goede wedstrijd speelde, heeft Sparta vijf kansen gehad."

Off-day

Tot aan de winterstop zal Sparta moeten overleven. "Dit is de groep waarmee we het moeten doen. De jongens kunnen daar niks aan doen. Ze hebben geknokt, al kan ik het me voorstellen dat mensen dat gevoel niet hadden. Ik geloof in deze groep. Vandaag was een off-day, vooral qua score. Dat geldt ook in het beperken van de schade en de pijntjes. Wellicht hebben we er een blessure bij. Het was een vervelende en slechte dag voor ons." Fraser kijkt zeker ook kritisch naar zichzelf, maar vindt dat Sparta vanaf het begin van de wedstrijd naar zich toe probeerde te trekken.

De spelers van Sparta willen echt ervoor gaan, benadrukt Fraser. Wel blijft hij zorgvuldig kijken. "Ze zijn er niet verantwoordelijk voor hoe het nu staat." Het besef is er dat de Kasteelclub nu een zware reeks krijgt. Fraser stipt verder aan dat Sparta nog redelijk vroeg in het seizoen zit, waardoor er nog van alles kan gebeuren. "Wel gaan we de stress en de spanning gaan voelen. Dat is duidelijk."

'Noodgedwongen transfers doen'

Fraser verliest niet het geloof in Sparta. Hij zegt realistisch naar de zaken te kijken: "Dit kan een seizoen zijn dat dit hét is. Hopelijk is dat maar tot de winter zo. We zullen moeten knokken voor een resultaat. Misschien moeten we bij de wedstrijden tegen Ajax, PSV en Feyenoord schade gaan beperken. Dat zeg ik alvast van tevoren. Als mijn groep niet de arbeid had geleverd, dan had ik me echt zorgen gemaakt."

De kans is volgens Fraser groot dat Sparta iets unieks doet - zoals vorig seizoen. Toen werd Sparta achtste in de eredivisie. Maar de trainer van de Rotterdammers zegt ook dat het mogelijk is dat zijn ploeg een jaar lang met samengeknepen billen door moet.

Na de wedstrijd wilde Fraser niet melden of de Kasteelclub nog de transfermarkt opgaat om bijvoorbeeld Nasser El Khayati of Reza Ghoochannejhad te halen. Beide spelers zijn transfervrij. "Ik ga niet in op namen. Dat vind ik onbeschoft. Maar in algemeenheid vind ik dat wel dat we noodgedwongen moeten doen", stelt Fraser. "Het wordt een moeilijke puzzel voor ons."