Onmachtig Sparta zakt flink door het ijs tegen promovendus SC Cambuur

De eerste helft van Sparta-SC Cambuur had weinig om het lijf. Beide ploegen leden ontzettend veel balverlies en het aantal kansen was schaars. In de eerste dertig minuten gebeurde er vrijwel niets. Pas in de 34e minuut kwam er leven in de brouwerij. Emanuel Emegha, die van Fraser in de basis mocht starten, ging aan de linkerkant van het zestienmetergebied aan de wandel voor Sparta. De aanvaller kon na zijn goede actie uithalen, maar zijn schot ging voorlangs.

Zeven minuten later was het wel raak voor SC Cambuur. Linksback Alex Bangura, oud-jeugdspeler van Feyenoord, knalde voor de club uit Leeuwarden de 0-1 op het scorebord. Bij dit tegendoelpunt zagen Dirk Abels en Vito van Crooij er niet goed uit. Vlak voor de rust stichtte Michael Breij voor de bezoekers nog gevaar met een hard schot dat nipt over vloog.

Een dikke onvoldoende voor Sparta

Ook in de tweede helft werd het publiek op Het Kasteel niet vermaakt. Sparta kon amper geen vuist maken en SC Cambuur creëerde bijna geen kansen meer. Bovendien moest Sparta nog een grote tegenvaller verwerken. Lennart Thy, de spits van de Rotterdammers, moest na een uur spelen geblesseerd afhaken.

SC Cambuur scoorde in de 63e minuut vanuit het niets het tweede doelpunt van de middag. Marco Tol gaf de lange bal op aanvaller Issa Kallon, die Abels van zich afschudde en vervolgens de 0-2 binnen schoot. Na dit doelpunt zette Sparta meer aan. Zo kreeg Emegha twee goede kansen, waaronder een schot op de binnenkant van de paal.

Net voor het slotkwartier besliste SC Cambuur het duel definitief. In een counter schoof Kallon zijn tweede goal van de middag in het doel van de Rotterdammers (0-3). Sparta maakte uiteindelijk de wedstrijd met tien man af, omdat Aaron Meijers natrapte op Tom Boere. De rode kaart was volledig terecht. Diezelfde Boere belandde uiteindelijk nog op het scorebord met zijn 0-4 in blessuretijd.

Sparta - SC Cambuur 0-4 (0-1)

36' 0-1 Alex Bangura

63' 0-2 Issa Kallon

74' 0-3 Issa Kallon

90+4' 0-4 Tom Boere

88' Rood Aaron Meijers (Sparta, natrappen)

Opstelling Sparta: Okoye; Abels (75' Jans), Vriends, Heylen (75' Engels), Meijers; Van Crooij (46' Mijnans), Osman, Smeets, Auassar; Thy (60' Goudmijn), Emegha