Adil Auassar is kritisch en bewaart ook de rust bij Sparta na pak slaag tegen SC Cambuur

Na afloop van het teleurstellende duel met SC Cambuur (0-4) benadrukte Adil Auassar dat het een slechte wedstrijd was van Sparta, maar de aanvoerder raakt niet in paniek na de ontluisterende wedstrijd. "Wat mij betreft mag iedereen zeggen wat ze vinden. Ik zeg niet dat het me niets doet, maar dit hoort er wel bij", nuanceert de middenvelder.

"Deze wedstrijden heb je vaker in zo'n seizoen. ik denk dat Cambuur niet eens zoveel kansen heeft gehad. Sparta speelde ook geen goede pot, maar ook wij hadden weinig kansen." Van gemakzucht wil Auassar bij Sparta absoluut niet spreken. "Vanaf de zijkant lijkt het soms alsof het plichtmatig is en niemand eraan doet. Maar soms zijn er wedstrijden waarin het niet mee zit. Daar moeten we kritisch naar kijken. Dat gaan we ook doen. Iedereen mag daar wat van vinden. Het was slecht en het zal ons bezig houden, maar wat mij betreft duurt dat niet lang."

Volgens Auassar begon Sparta niet eens slecht aan de wedstrijd tegen SC Cambuur, maar toch staat er een duidelijk eindstand. "Maar soms denk je bij wedstrijden: hoe kan dit in godsnaam?"

'Begin niet altijd over mijn rol als aanvoerder'

Trainer Henk Fraser prijst Auassar regelmatig vanwege zijn rol als aanvoerder van Sparta. Ook de buitenwacht prijst zijn leiderscapaciteiten. "Je moet niet altijd beginnen over mijn rol als aanvoerder. Ik kan niet elf jongens begeleiden en coachen. Mijn rol is net als die van alle anderen. We zijn een team. Ik weet hoe het werkt in de voetballerij. Het was vandaag gewoon niet goed genoeg. Het is gewoon slecht en daar mogen jullie kritisch naar zijn."

Sparta maakte het duel met tien spelers af, omdat Aaron Meijers natrapte op SC Cambuur-speler Tom Boere. De aanvoerder gaat Meijers niet op die rode kaart wijzen. "Hij heeft zoveel ervaring. Ik hoef dat niet aan hem te vertellen."

'Ik raak er niet van in de war'

Auassar vindt na de pandoering tegen SC Cambuur dat Sparta niet veel verschilt qua niveau ten opzichte van andere clubs. "Het verschil tussen winnen en verliezen is heel klein. Dat was vandaag ook het geval", nuanceert Auassar, die vond dat de bezoekers weinig kansen creëerden. "Als je weer gaat winnen, dan loop je blij de deur uit. dat is de voetballerij. Je hebt nog veel wedstrijden te spelen."

De aanvoerder van Sparta predikt de rust na de ruime nederlaag. "Maar ik ben misschien nóg kritischer. Het was vandaag niet goed. Ik raak hier alleen niet van in de war", zegt Auassar.