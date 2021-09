Sportoverzicht: Feyenoord Vrouwen winnen voor het eerst, Feyenoord Basketball start met zege

Na deze zege is Feyenoord Vrouwen de nummer vijf van de eredivisie met vijf punten uit drie duels. Het damesteam van Excelsior kwam dit weekend niet in actie. De Kralingers waren vrij. Excelsior blijft wel laatste staan met één punt uit drie wedstrijden.

Basketbal

In de BNXT League, de gemengde competitie met Belgische en Nederlandse clubs, is Feyenoord Basketball zondag met een overwinning begonnen. De Rotterdammers zegevierden in het Topsportcentrum met 69-66 tegen Aris Leeuwarden. Afgelopen vrijdag begon de competitie al voor de Nederlandse teams, maar Feyenoord Basketball was toen vrij.

Momenteel spelen de Nederlandse basketbalteams eerst tegen elkaar, waarna zij later de Belgische ploegen zullen tegenkomen in de BNXT League.

Handbal

Niet elke Feyenoord-ploeg kon na afloop van de wedstrijd een feestje vieren. De handbaltak liep namelijk in de eredivisie heren tegen een tweede competitienederlaag aan. Feyenoord Handbal ging in Panningen bij Herpertz Bevo 2 met 29-24 onderuit. De Rotterdammers zijn na twee duels nog puntloos.

Hockey

HC Rotterdam verloor zondag op eigen veld van Den Bosch in de hoofdklasse. De Noord-Brabanders zegevierden aan de Hazelaarweg met 4-3. Het is de derde nederlaag voor de hockeymannen van coach Albert Kees Manenschijn. Rotterdam heeft weliswaar topploegen Kampong en Bloemendaal al gehad. Na vier duels is de ploeg negende met drie punten.

Ook Victoria delfde zondag het onderspit in de hoofdklasse. HDM won in Den Haag met 5-2 van de Rotterdamse hockeydames. Victoria vindt zichzelf terug op de achtste plaats met drie punten uit vier duels.

Korfbal

In de ereklasse van het veldkorfbal verloor DeetosSnel weer in Groep A. Fortuna won zaterdag in Dordrecht met 23-13. In dezelfde poule speelde KCC uit Capelle aan den IJssel gelijk bij LDODK. In Friesland werd het een 20-20. KCC is na vier duels vierde met vier punten. DeetosSnel sluit de rij met nul punten uit evenveel wedstrijden.

PKC behaalde in Groep B van de veldcompetitie wederom een overwinning. TOP Arnemuiden werd zaterdag met 24-14 aan de kant gezet. De Papendrechters delen samen met DVO de koppositie met acht punten uit vier duels.

Volleybal

Sliedrecht Sport vulde zaterdag de prijzenkast weer met een beker aan. De volleybaldames veroverden de vijfde Supercup op rij. Het team van coach Vera Koenen won afgetekend met 3-0 (25-22, 25-21 en 25-15) in sets van Apollo 8 uit Borne.

Waterpolo

Het zit de regionale waterpoloploegen voorlopig niet mee in de eredivisie. SVH ging bij ZV De Zaan kansloos onderuit. De Rotterdammers kregen in Zaandam een flinke pak slaag (24-4). ZPB kon zaterdag in Barendrecht niet winnen van Widex GZC Donk (8-14). Na drie wedstrijden hebben SVH en ZPB allebei nog geen punt gepakt.

Wielrennen

Demi Vollering behaalde zaterdag in de Belgische stad Leuven op het WK bij de vrouwen de zevende plaats. Daarmee was de renster uit Berkel en Rodenrijs de beste regiogenoot op dit wereldkampioenschap. Lucinda Brand en Chantal Van den Broek-Blaak reden namelijk ook in België. De zege was voor een Italiaanse renster: Elisa Balsamo.

Voor Van den Broek-Blaak was het haar laatste WK. Zij stopt na dit wielerseizoen. In 2017 won de Rotterdamse renster in Noorwegen de wereldtitel.

Zaalvoetbal

In de eredivisie liep Feyenoord Futsal tegen de derde nederlaag van het seizoen aan. RKAV Volendam kwam in Rotterdam met 5-1 winnen. Na dit verlies is de puntloze Feyenoord Futsal de hekkensluiter van de competitie.